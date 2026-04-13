Αμερικανός δικαστής απέρριψε τη μήνυση του Ντόναλντ Τραμπ για συκοφαντική δυσφήμηση κατά της εφημερίδας Wall Street Journal, η οποία αφορούσε άρθρο που ανέφερε πως το όνομα του Αμερικανού προέδρου εμφανιζόταν σε κάρτα γενεθλίων του 2003, αποδέκτης της οποίας ήταν ο εκλιπών χρηματιστής και καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Ωστόσο, ο δικαστής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Τραμπ να επανέλθει με νέα προσφυγή.

Ο δικαστής Ντάριν Γκέιλς του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μαϊάμι έκρινε ότι ο Τραμπ δεν πληρούσε το νομικό κριτήριο που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί υπόθεση δυσφήμησης δημόσιου προσώπου. Σύμφωνα με τη νομολογία, ένα δημόσιο πρόσωπο πρέπει να αποδείξει όχι μόνο ότι μια δήλωση είναι ψευδής, αλλά και ότι ο συντάκτης της γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την ανακρίβειά της.

«Αυτή η μήνυση ούτε καν πλησιάζει αυτό το κριτήριο», σημείωσε ο Γκέιλς στην απόφασή του. «Το αντίθετο». Ο δικαστής εξήγησε ότι οι δημοσιογράφοι της Journal είχαν επικοινωνήσει με τον Τραμπ πριν από τη δημοσίευση για σχόλιο και συμπεριέλαβαν την άρνησή του στο ρεπορτάζ. Έτσι, όπως ανέφερε, οι αναγνώστες μπορούσαν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα, γεγονός που αναιρεί τον ισχυρισμό περί κακής πρόθεσης εκ μέρους της εφημερίδας.

Ο Γκέιλς επεσήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει τροποποιημένη εκδοχή της μήνυσης έως τις 27 Απριλίου. Μέχρι στιγμής, ούτε οι δικηγόροι του Τραμπ ούτε ο Λευκός Οίκος έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα για σχολιασμό της υπόθεσης.

Στη μήνυσή του, ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος χαρακτήριζε την επίμαχη κάρτα «ψευδή» και ζητούσε αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι υπέστη ζημία στη φήμη και την υπόληψή του.

Η εταιρεία News Corp’s Dow Jones, στην οποία ανήκει η Wall Street Journal, υπερασπίστηκε την ακρίβεια του άρθρου της, το οποίο είχε δημοσιευθεί στις 17 Ιουλίου 2025.

Η συγκεκριμένη μήνυση αποτελεί μία από τις πολλές που έχει καταθέσει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του εναντίον μεγάλων ομίλων ΜΜΕ, τους οποίους έχει κατηγορήσει για άδικα ή ψευδή ρεπορτάζ. Στο αίτημα προς τον Γκέιλς για απόρριψη της υπόθεσης, που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο, οι δικηγόροι της Journal και του ιδιοκτήτη της, Ρούπερτ Μέρντοχ, υποστήριξαν ότι η μήνυση επιχειρεί να φιμώσει δημοσιογράφους των οποίων τα δημοσιεύματα δεν είναι αρεστά στον Τραμπ.