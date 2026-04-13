Με αφορμή το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία, το οποίο και χαιρέτισε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, επανέλαβε σήμερα την ανάγκη η ΕΕ να εξετάσει τη μετάβαση σε λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Αποφεύγοντας να κατονομάσει ευθέως τον απερχόμενο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει ασκήσει βέτο στο δάνειο, ύψους 90 δις ευρώ προς το Κίεβο, η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αναδείξει ότι η ομοφωνία μπορεί να οδηγήσει σε «συστημικά μπλοκαρίσματα», τα οποία καθυστερούν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων. Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η παρούσα συγκυρία ώστε να προχωρήσει μια συζήτηση για θεσμικές αλλαγές που θα ενισχύσουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής δράσης. «Πιστεύω ότι η μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στην εξωτερική πολιτική είναι ένας σημαντικός τρόπος για να αποφευχθούν τα συστημικά μπλοκαρίσματα, όπως έχουμε δει στο παρελθόν και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ορμή που υπάρχει τώρα για να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουγγαρία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το χαρακτήρισε «νίκη των θεμελιωδών ελευθεριών» και τόνισε ότι ο ουγγρικός λαός «επανέκτησε τον ευρωπαϊκό του δρόμο».

Τέλος, υπογράμμισε επίσης ότι, μετά από αυτό το αποτέλεσμα, «η Ένωσή μας είναι πιο ισχυρή και πιο ενωμένη» και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει άμεσα συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση για την προώθηση «γρήγορης προόδου» σε ζητήματα που έχουν καθυστερήσει, προς όφελος των Ούγγρων πολιτών, σε μια ευρύτερη ατζέντα θεμάτων.