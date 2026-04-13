Το ενδιαφέρον στρέφεται στο μεγάλο ντέρμπι της Λισαβόνας ανάμεσα σε Σπόρτινγκ και Μπενφίκα, με τους πρωταγωνιστές της επίθεσης να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Ο Λουίς Σουάρες έχει ήδη φτάσει τα 24 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης ακολουθεί με 21, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει δυσκολία στο σκοράρισμα.

Για την αγωνιστική κατάσταση του Έλληνα φορ μίλησε ο παλαίμαχος της Μπενφίκα, Χασάν Ναντέρ, ο οποίος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας:

«Ο Παυλίδης δουλεύει σκληρά και κάνει περισσότερα από όσα πρέπει στη Μπενφίκα.

Ως επιθετικός δεν έχει σκοράρει τελευταία και αυτό τον επηρεάζει παιχνίδι με παιχνίδι. Όταν θέλει να σκοράρει, τα γκολ δεν έρχονται».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης προς τον διεθνή επιθετικό και ανέφερε:

«Αυτό που χρειάζεται είναι η υποστήριξη όλων, των συμπαικτών, του προπονητικού επιτελείου και των οπαδών. Με αυτή τη βοήθεια είμαι βέβαιος ότι θα αρχίσει να σκοράρει ξανά.

Το παιχνίδι αυτό μπορεί να αποτελέσει την επιστροφή του Παυλίδη στο σκοράρισμα».