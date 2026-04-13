Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/04) για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βραζιλίας, Κορίνθιανς και Παλμέιρας έμειναν στο 0-0, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να μην είχε γκολ, αλλά είχε ένταση και πολλά επεισόδια.

Παρότι το αγωνιστικό κομμάτι κύλησε χωρίς σκορ, το ματς σημαδεύτηκε από τις δύο αποβολές των γηπεδούχων, με τη μία να προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Αντρέ είδε την κόκκινη κάρτα μετά από παρέμβαση του VAR, καθώς, έπειτα από υπόδειξη αντιπάλου, ο διαιτητής εξέτασε τη φάση και διαπίστωσε πως ο μέσος των Κορίνθιανς προχώρησε σε άσεμνη χειρονομία κατά τη διάρκεια λεκτικής αντιπαράθεσης με παίκτη της Παλμέιρας.

🚨😳 Another wild incident in Brazilian football! Corinthians player André was caught scratching his private area during the derby against Palmeiras. A Palmeiras player spotted it and demanded VAR — upon review, it was confirmed, and André was sent off with a straight red card… pic.twitter.com/0ORANvctiL — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 13, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που οι Κορίνθιανς βρίσκονται σε παρόμοιο περιστατικό, καθώς πριν από δύο αγωνιστικές άλλος ποδοσφαιριστής της ομάδας είχε αποβληθεί για αντίστοιχη ενέργεια, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις στη Βραζιλία.