Η ρομποτική τεχνολογία παύει πλέον να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της επιστημονικής φαντασίας. Από τις αποθήκες που λειτουργούν αδιάκοπα μέχρι τα ξενοδοχεία, τις σχολικές αίθουσες και τις επιχειρήσεις διάσωσης, τα ρομπότ εντάσσονται σταδιακά στην καθημερινότητα, διαμορφώνοντας νέες προοπτικές για την οικονομία και την κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η AVRION Robotics επιδιώκει να φέρει τη ρομποτική πιο κοντά στην πραγματική ζωή, εστιάζοντας στην πρακτική εφαρμογή των διαθέσιμων τεχνολογιών.

Όπως τονίζει ο Παύλος Τσιάπος, Ιδρυτής – Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), «στόχος μας είναι να βγάλουμε τα ρομπότ από τα εργαστήρια και να τα εντάξουμε στην καθημερινότητα, εκεί όπου μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τον άνθρωπο και τις επιχειρήσεις».

Η πρόκληση της εφαρμογής και της προσαρμογής

Η διεθνής αγορά διαθέτει ήδη ένα ευρύ φάσμα ρομποτικών λύσεων, από ανθρωποειδή έως εξειδικευμένα συστήματα για συγκεκριμένες λειτουργίες. Το κρίσιμο ωστόσο είναι η σωστή επιλογή και προσαρμογή τους. «Υπάρχουν πολλά ρομπότ (πλατφόρμες) εκεί έξω. Το ζητούμενο είναι να βρεις το κατάλληλο για τη σωστή δουλειά και να το προγραμματίσεις με τρόπο που να εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες», επισημαίνει ο ίδιος.

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή της ρομποτικής βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, κάτι που δημιουργεί όμως και ευκαιρίες ανάπτυξης. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εγκατεστημένη παραγωγική βάση. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε να στηθούν αυτές οι δομές και να ενσωματωθεί η τεχνολογία στην αγορά», αναφέρει ο Παύλος Τσιάπος.

Η εξοικείωση του κοινού με τη ρομποτική

Η εξοικείωση του κοινού με τη ρομποτική αποτελεί βασική πρόκληση. Οι αρχικές επιφυλάξεις είναι αναμενόμενες, αλλά μπορούν να ξεπεραστούν μέσω της γνώσης και της εμπειρίας. «Οι άνθρωποι έχουν επιφυλάξεις γιατί είναι κάτι καινούργιο. Γι’ αυτό φέρνουμε τα ρομπότ κοντά τους, για να τα δουν, να τα γνωρίσουν και να καταλάβουν πώς λειτουργούν», εξηγεί.

Εφαρμογές σε βιομηχανία, εκπαίδευση και υπηρεσίες

Οι εφαρμογές των ρομπότ είναι πλέον ορατές σε πολλούς τομείς. Στη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, λειτουργούν σε αποθήκες και γραμμές παραγωγής, προσφέροντας συνεχή λειτουργία. «Υπάρχουν συστήματα που μπορούν να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, με ελάχιστες διακοπές, κάτι που αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα», σημειώνει.

Στην εκπαίδευση, τα ρομπότ λειτουργούν υποστηρικτικά για τους εκπαιδευτικούς και βοηθούν τους μαθητές να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες. Αντίστοιχα, στον χώρο της φιλοξενίας, μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και καθοδήγηση στους επισκέπτες, βελτιώνοντας την εμπειρία εξυπηρέτησης.

Ανάλογες εφαρμογές παρατηρούνται και στον αγροτικό τομέα, σε εργασίες που απαιτούν ακρίβεια, αλλά και στον χώρο της υγείας, όπου η παρουσία ρομπότ αναμένεται να ενισχυθεί. Επιπλέον, σε επιχειρήσεις διάσωσης, τα ρομπότ αποδεικνύονται πολύτιμα εργαλεία. «Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα ρομπότ μπορεί να φτάσει εκεί που δεν μπορεί ο άνθρωπος και να συμβάλει ουσιαστικά, ακόμη και στη διάσωση», υπογραμμίζει ο Παύλος Τσιάπος.

Κόστος και προοπτικές της ρομποτικής

Παρά τις δυνατότητες, δεν λείπουν οι ανησυχίες για πιθανές αρνητικές χρήσεις. Ο Παύλος Τσιάπος ξεκαθαρίζει ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη. «Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι κάποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο, όπως άλλωστε κάθε ανθρώπινο εργαλείο. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, και σε καμία περίπτωση δεν αφορά τη δική μας δραστηριότητα», δηλώνει.

Το κόστος αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα. Η τιμή ενός ρομπότ εξαρτάται από τη χρήση, τις δυνατότητες και το επίπεδο προγραμματισμού. Ενδεικτικά, ένα ανθρωποειδές ρομπότ μπορεί να κοστίζει από 70.000 έως 150.000 ευρώ ή και περισσότερο, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και τη διαμόρφωση της λύσης.

Σε διεθνές επίπεδο, η ανάπτυξη της ρομποτικής προχωρά με ταχείς ρυθμούς, με χώρες όπως η Κίνα να διατηρούν προβάδισμα, ενώ έντονη δραστηριότητα καταγράφεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προκλήσεις για την ελληνική αγορά.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η ρομποτική δεν αποτελεί πια μελλοντική υπόθεση, αλλά μια πραγματικότητα που ήδη διαμορφώνει το σήμερα. Όπως επισημαίνει ο Παύλος Τσιάπος, «η ανάγκη είναι αυτή που θα καθορίσει την εξέλιξη της τεχνολογίας».

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, τα ρομπότ δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, αλλά να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, ενισχύοντας τις δυνατότητές του και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού και σύγχρονου παραγωγικού περιβάλλοντος.

Πηγή φωτογραφιών: AVRION Robotics