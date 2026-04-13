Να αποπέμψει άμεσα τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόσληψή του ως ειδικού συμβούλου στο υπουργείο Παιδείας το 2007, επί κυβέρνησης ΝΔ, χωρίς πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, συνιστά σκάνδαλο που αποτυπώνει το ήθος και τη σχέση του με την αλήθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής φυσιογνωμίας της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως σημειώνεται, πρόκειται για «δήθεν άριστους» που, παρά την έλλειψη βασικών προσόντων, αναβαθμίζονται σε υπουργικές θέσεις και, όταν αποκαλύπτονται σκάνδαλα, επιλέγουν τη σιωπή.

Παραδείγματα από προηγούμενες υποθέσεις

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Αναφέρεται η περίπτωση του Π. Κοντολέοντα, ο οποίος τοποθετήθηκε στην ΕΥΠ το καλοκαίρι του 2019, με την κυβέρνηση να προχωρά τότε σε αλλαγή του νόμου. Επίσης, γίνεται λόγος για τον Αντώνη Διαματάρη, που απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Δεκέμβριο του 2019, μετά τις αποκαλύψεις για το βιογραφικό του και το μεταπτυχιακό που φερόταν να κατέχει από το Columbia University, το οποίο τελικά δεν είχε αποκτήσει.

Αίτημα για πολιτική ευθύνη

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη θα έπρεπε να ήταν αυτονόητη πράξη από την πρώτη στιγμή, σε μια χώρα που σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «το ζήτημα παραμένει ανοιχτό εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα».