Τριάντα πέντε χρόνια μετά τη συμφωνία της 28ης Μαρτίου 1991, που οδήγησε στην ένταξή της στον Όμιλο Volkswagen, η Skoda Auto επιβεβαιώνει τη διαδρομή της από μια ιστορική τσεχική αυτοκινητοβιομηχανία σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δύναμη με παγκόσμιο αποτύπωμα. Σήμερα, η μάρκα έχει παρουσία σε περίπου 100 αγορές, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη στρατηγική του Brand Group Core και συνδυάζει τη διεθνή εμπορική ανάπτυξη με αυξανόμενη σημασία στην ηλεκτροκίνηση και τη βιομηχανική παραγωγή εντός του Ομίλου Volkswagen.

Η πορεία αυτή αποτυπώνεται και στα πιο πρόσφατα αποτελέσματα. Το 2025, η Skoda παρέδωσε 1.043.900 οχήματα παγκοσμίως και αναδείχθηκε 3η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη (EU 27+4). Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και το 2026, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA, η Skoda κατέκτησε τη 2η θέση στις ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη το πρώτο δίμηνο του έτους.

Παράλληλα με την εμπορική της εξέλιξη, η Skoda ενισχύει και τον στρατηγικό της ρόλο εντός του Volkswagen Group. Ως μέλος του Brand Group Core, συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια να καταστεί η αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή σε περισσότερους πελάτες. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, μάλιστα, θα διπλασιάσει το χαρτοφυλάκιό της στα BEV με την προσθήκη των νέων Epiq και Peaq, διευρύνοντας ουσιαστικά την ηλεκτρική της γκάμα.