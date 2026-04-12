Ωστόσο, οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ εκφράζουν φόβους ότι αυτό ενδέχεται να αλλάξει, ύστερα από την απόφαση της Ουάσινγκτον να συνεργαστεί με το Ισραήλ για τη διεξαγωγή του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, κατηγορώντας την για απροθυμία να συμβάλει στρατιωτικά στα Στενά του Ορμούζ, όταν η Τεχεράνη έκλεισε τη στρατηγική πλωτή οδό μετά την επίθεση που δέχτηκε.

Οι επικρίσεις του Τραμπ προς τη Συμμαχία δεν είναι κάτι νέο. Οι κατηγορίες περί αθέμιτης εκμετάλλευσης των ΗΠΑ από τους συμμάχους και οι επισημάνσεις για ανεπαρκείς αμυντικές δαπάνες χρονολογούνται από την πρώτη του θητεία. Ωστόσο, η οξύτητα και η απειλητική φύση των δηλώσεών του έχουν ενταθεί, προκαλώντας ανησυχίες ότι θα μπορούσε να εγκαταλείψει τη Συμμαχία – ενέργεια που, πάντως, θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι απαιτήσεις και οι κατηγορίες του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ διαβρώνουν την εμπιστοσύνη πάνω στην οποία έχει οικοδομηθεί η Συμμαχία.

Η κρίση εμπιστοσύνης και οι φόβοι για ρήξη

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ο πόλεμος με το Ιράν και η κρίση στα Στενά του Ορμούζ δεν αντιπροσωπεύουν μια θεμελιώδη ρήξη στη δομή ασφαλείας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου», υποστηρίζει ο Φράνσις Φουκουγιάμα, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Όπως σημειώνει, «η αποτρεπτική του αξία στηρίζεται στην πεποίθηση ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ θα βοηθήσουν το ένα το άλλο σε περίπτωση επίθεσης. Ο Τραμπ κατηγορεί τα μέλη ότι προδίδουν τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή δεν συνεργάζονται για το άνοιγμα του Στενού, όμως καμία χώρα δεν υπέγραψε ποτέ για να διεξάγει επιθετικό πόλεμο».

Ο Τσαρλς Κούπχαν, διευθυντής Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων και πρώην σύμβουλος των Μπιλ Κλίντον και Μπαράκ Ομπάμα, τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ προσπαθούν να κρατήσουν τη Συμμαχία ζωντανή μέχρι το τέλος της προεδρίας Τραμπ. Παράλληλα, εκφράζουν ανησυχίες για το μέλλον της, καθώς υποψιάζονται ότι οι ΗΠΑ δεν συμμερίζονται πλέον τις ίδιες αξίες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν πάντα να είναι και μια ιδεολογική δύναμη που ηγείται σε έναν κόσμο που ήθελαν να αλλάξουν. Όμως ο κόσμος έχει αλλάξει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τώρα είναι απλώς άλλη μία μεγάλη δύναμη που παίζει με τους κανόνες της “real politik”, όπως η Ρωσία ή η Κίνα. Αυτό μπερδεύει τους συμμάχους και τους συγχέει», αναφέρει ο Κούπχαν.

Τα εμπόδια μιας πιθανής αποχώρησης

Παρά τις εντάσεις, μια αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ θεωρείται απίθανη, δεδομένης της παρουσίας περίπου 80.000 αμερικανικών στρατευμάτων και πολυάριθμων στρατιωτικών βάσεων στην Ευρώπη. Οι υποδομές αυτές αποτελούν ζωτικά στοιχεία της αμερικανικής παγκόσμιας ισχύος, χαρακτηριστικό γνώρισμα της δεύτερης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η Κριστίν Μπερζίνα, ειδικός σε θέματα ΝΑΤΟ στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ, εκτιμά ότι οι λεκτικές επιθέσεις του Τραμπ ενέχουν τον κίνδυνο να αποδυναμώσουν τη Συμμαχία σε μια περίοδο που η στρατιωτική συνεργασία εντός της βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Όπως εξηγεί, «η δύναμη του ΝΑΤΟ δεν έγκειται μόνο στη στρατιωτική του ισχύ, που είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, αλλά και στην ευθυγράμμιση των συμμάχων του». Προσθέτει ότι «όταν υπάρχουν ανοιχτές επιθέσεις εναντίον του ΝΑΤΟ από το ισχυρότερο μέλος του, αυτό είναι τουλάχιστον αποθαρρυντικό. Αμφισβητεί τη συνοχή και την πραγματική ισχύ της Συμμαχίας».

Η Μπερζίνα προειδοποιεί επίσης ότι «υπάρχει ο κίνδυνος τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη να διευρύνουν τη ρήξη με τον Τραμπ, προκαλώντας έναν λεκτικό πόλεμο που θα μπορούσε να οδηγήσει τον Λευκό Οίκο να στραφεί εναντίον της Συμμαχίας, αφήνοντας τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εκτεθειμένες στη ρωσική επιθετικότητα».

«Αυτό που με ανησυχεί ολοένα και περισσότερο είναι η αίσθηση, ιδίως των δυτικοευρωπαίων, ότι το να μιλήσουν εναντίον του Τραμπ θα είναι προς το συμφέρον τους», προσθέτει η ίδια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν την πιθανότητα μιας επιθετικής Ρωσίας».