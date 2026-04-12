Σκηνικό έντασης εκτυλίχθηκε στο Σαν Σίρο στο παιχνίδι της Μίλαν με την Ουντινέζε, με πρωταγωνιστή τον Ράφαελ Λεάο.

Στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Πορτογάλος επιθετικός έπεσε στον αγωνιστικό χώρο έπειτα από μονομαχία, όμως ο διαιτητής έκρινε ότι δεν υπήρχε παράβαση και άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί υπέρ της Ουντινέζε. Η απόφαση αυτή δεν άρεσε καθόλου στον Λεάο, ο οποίος σηκώθηκε και αντέδρασε με ειρωνικό χειροκρότημα προς τον ρέφερι.

Incredible shithousery from this referee in Serie A as Leao clapped at his decision 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/43VhtH8BrF — george (@StokeyyG2) April 11, 2026

Ο διαιτητής δεν άφησε την κίνηση αναπάντητη, δείχνοντάς του αμέσως κίτρινη κάρτα και απαντώντας με αντίστοιχη χειρονομία, γεγονός που άφησε τον παίκτη αποσβολωμένο για λίγα δευτερόλεπτα.

Η Μίλαν βρισκόταν ήδη σε δύσκολη κατάσταση απέναντι στην AC Milan, σε ένα ματς που τελικά εξελίχθηκε σε βαριά ήττα με 0-3 από την Udinese, αποτέλεσμα που ουσιαστικά έσβησε τις ελπίδες της για τον τίτλο στη Serie A.