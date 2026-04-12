Σε αναθεώρηση των μακροοικονομικών προβλέψεων για το 2026 προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Με βάση τα τελευταία δεδομένα, ο ρυθμός ανάπτυξης για τη χώρα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί γύρω στο 2% (από 2,2% το 2025), έναντι της αρχικής πρόβλεψης 2,4% στον Προϋπολογισμό. Παράλληλα, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 3% (από 2,6% το 2025), αντί να περιοριστεί στο 2,2%, όπως προέβλεπε το βασικό σενάριο.

Η επίσημη αναθεώρηση θα αποτυπωθεί στις 30 Απριλίου, με την κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας έκθεσης προόδου για τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου 2026-2029. Το θέμα εξετάζεται από τα τέλη Μαρτίου σε συνεχείς συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου με στελέχη της Κομισιόν, οι οποίες θα συνεχιστούν και μετά το Πάσχα.

Αναθεωρήσεις σε διεθνές επίπεδο

Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς πολλές χώρες αναπροσαρμόζουν τις προβλέψεις τους λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αντίστοιχες κινήσεις αναμένονται και από την Κομισιόν, η οποία θα παρουσιάσει τις Εαρινές Προβλέψεις της στα τέλη Μαΐου.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε πρόσφατα την πρόβλεψη για την ελληνική ανάπτυξη στο 1,8% (από 2% τον Οκτώβριο 2025). Παράλληλα, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής εκτιμά ρυθμό ανάπτυξης 2% για τη χώρα, έναντι αρχικής πρόβλεψης 2,1% τον Δεκέμβριο 2025.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία τη Μεγάλη Δευτέρα ανακοίνωσε νέα πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,9% (από 2,1%) και πληθωρισμό 3,1% το 2026. Η ΤτΕ επικαλείται τις αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και τις αλυσίδες εφοδιασμού λόγω του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης.

Παρά την επιδείνωση των προβλέψεων, ο Διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας υπογράμμισε στην Έκθεσή του ότι η ελληνική οικονομία παραμένει σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες και σε σχέση με το παρελθόν. Προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 4,4% του ΑΕΠ για το 2025 και συνολικά πλεονασματικό προϋπολογισμό για δεύτερη συνεχή χρονιά, με μείωση του δημοσίου χρέους στο 146% του ΑΕΠ – το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Τα οριστικά στοιχεία του 2025 θα ανακοινωθούν στις 22 Απριλίου, μία εβδομάδα πριν από την παρουσίαση των αναθεωρημένων μακροοικονομικών προβλέψεων στις 30 Απριλίου.

Οι παραδοχές του Προϋπολογισμού

Η Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού είχε βασιστεί σε πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent στα 62,4 δολάρια ανά βαρέλι, μία από τις πιο συντηρητικές παραδοχές των τελευταίων ετών. Την περίοδο εκείνη, οι διεθνείς οργανισμοί ανέμεναν περαιτέρω υποχώρηση των τιμών.

Ωστόσο, το υπουργείο είχε ενσωματώσει και δυσμενές σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η μέση διεθνής τιμή πετρελαίου θα μπορούσε να είναι 50% υψηλότερη από το αναμενόμενο. Το σενάριο αυτό προέβλεπε πτώση ανάπτυξης κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, αν οι τιμές παρέμεναν στα 100 δολάρια καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, οδηγώντας την ανάπτυξη στο 1,9% και τον πληθωρισμό στο 3,1%.

Σήμερα, το σενάριο αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται, καθώς το Brent διαπραγματεύεται πάνω από 109 δολάρια το βαρέλι. Τα futures δείχνουν μέσο όρο τιμών 95–100 δολάρια για τους επόμενους μήνες, επίπεδα που αγγίζουν το «κακό σενάριο» του Προϋπολογισμού. Τα νέα αυτά στοιχεία θα ενσωματωθούν στις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις του υπουργείου.