Οι ομάδες της Euroleague έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν, παρά το γεγονός ότι η τρέχουσα χρονιά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, με το όνομα του Άλεκ Πίτερς να επανέρχεται στο προσκήνιο των μεταγραφικών σεναρίων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε, η οποία εξετάζει την περίπτωσή του ενόψει ενίσχυσης για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η τουρκική ομάδα φαίνεται να αναζητά λύσεις τόσο στη θέση του πλέι μέικερ όσο και σε εκείνη του πάουερ φόργουορντ, με τον Πίτερς να βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα. Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται και άλλες επιλογές, όπως ο Τρέιλ Λάιλς και ο Τζέιλεν Χορντ.

Τα σενάρια αυτά συνδέονται με ένα πιθανό «ντόμινο» στις θέσεις των ψηλών, που ενδέχεται να φέρει σημαντικές αλλαγές το καλοκαίρι, καθώς αρκετές ομάδες αναζητούν ενίσχυση στη θέση «4».

Όσον αφορά τον Πίτερς, το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το αν θα συνεχίσει στην ομάδα. Με τους βασικούς στόχους της σεζόν, όπως το πρωτάθλημα και η Euroleague, να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.