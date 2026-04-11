Σε πιο ήπιους ρυθμούς εξελίσσεται σήμερα η πασχαλινή έξοδος από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής, σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. Το Λιμενικό Σώμα παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διασφαλίζοντας την ασφαλή και ομαλή μετακίνηση των επιβατών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, για σήμερα Μεγάλο Σάββατο έχουν προγραμματιστεί πέντε δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα από την πύλη Τζελέπη, με εκτιμώμενες αναχωρήσεις 2.366 ατόμων.

Για τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται 18 δρομολόγια συμβατικών πλοίων με περίπου 550 επιβάτες, καθώς και 14 δρομολόγια υδροπτέρυγων που αναμένεται να μεταφέρουν 1.262 άτομα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί επτά απόπλοι προς τις Κυκλάδες με 1.351 επιβάτες, καθώς και τρία δρομολόγια προς Μαρμάρι. Από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν τέσσερα δρομολόγια, με περίπου 300 αναχωρήσεις επιβατών.

Η σημερινή εικόνα ακολουθεί τη χθεσινή, Μεγάλη Παρασκευή, κατά την οποία καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 16 απόπλοι με 14.591 αναχωρήσεις επιβατών.

Στον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 35 δρομολόγια, μεταφέροντας 11.201 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα σημειώθηκαν 14 απόπλοι με 8.418 αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες. Από το λιμάνι του Λαυρίου καταγράφηκαν εννέα απόπλοι με συνολικά 2.792 αναχωρήσεις επιβατών.