Σε απευθείας σύνδεση η Ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς.

Πότε το γκαράζ χάνει το δικαίωμα της θέσης στον δρόμο - Η απάντηση ανατρέπει τα δεδομένα
Artemis II: Επέστρεψε το πλήρωμα στη Γη - Έπεσε στη θάλασσα του Σαν Ντιέγκο
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Χτίζοντας μια επιχειρηματική αυτοκρατορία πέρα από το NBA
Πώς οι υδροναύτες του Πούτιν προσπάθησαν να υποκλέψουν στοιχεία από τα υποθαλάσσια καλώδια της Βρετανίας
Ανακάλυψη-ορόσημο στην Ιθάκη: Εντοπίστηκε αρχαίο ιερό αφιερωμένο στον Οδυσσέα
Ενας υπέροχος άνθρωπος
ΕΦΚΑ: Νωρίτερα οι συντάξεις Μαΐου 2026 – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές
«Κλειδώνουν» οι αποφάσεις για ανασχηματισμό και εκλογές
WSJ: Η Ελλάδα στις χώρες του ΝΑΤΟ που θα ανταμείψει ο Τραμπ – Ποιες θα υποστούν κυρώσεις
Μεγάλο Σάββατο: Τι σηματοδοτεί η Πρώτη Ανάστασηο θεολογικό μήνυμα, οι παραδόσεις και τα έθιμα
Η Μικρή Ανάσταση: Προαναγγελία της καθολικής χαράς που κορυφώνεται το βράδυ
Η Μικρή Ανάσταση αποτελεί ένα ξεχωριστό στοιχείο της ορθόδοξης κληρονομιάς. Τελείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και λειτουργεί ως προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως, φέροντας έντονα τα χαρακτηριστικά της προεικόνισης, της μετάβασης από το πένθος στη χαρά και από τη σιωπή στη ζωή. Στο κέντρο της τελετής βρίσκεται η ανάγνωση του προφητικού χωρίου από […]
Βάρη: Καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Κατάφεραν να διαφύγουν
Καταδίωξη με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βάρη, μετά από διάρρηξη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις άγνωστοι δράστες εισήλθαν σε οικία επί της οδού Σίφνου και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό περίπου 5.000 ευρώ. Στη συνέχεια […]
Καιρός: Με άστατο καιρό και λίγες βροχές η Ανάσταση – Λιακάδα τη Κυριακή του Πάσχα
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και τα ανατολικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη και τη δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι από τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα […]
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Απριλίου
Σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Αντύπα (ή Αντίπα) του Ιερομάρτυρος, Επισκόπου Περγάμου. Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Αντύπας Αντίπας