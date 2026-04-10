Σε μια κίνηση που συγκίνησε τον κόσμο του αθλητισμού και όχι μόνο, η Μάρια Αντρέιτσικ αποφάσισε να βγάλει σε δημοπρασία το ασημένιο της μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες από το Τόκιο του 2020, με στόχο να βοηθήσει ένα μικρό παιδί που έδινε μάχη για τη ζωή του.

Η Πολωνή αθλήτρια του ακοντισμού έχει βιώσει η ίδια μεγάλες δυσκολίες στην καριέρα και τη ζωή της. Τραυματισμοί, χειρουργεία και η διάγνωση με οστεοσάρκωμα το 2018 δεν στάθηκαν ικανά να την λυγίσουν.

Αντίθετα, δύο χρόνια αργότερα κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, αποδεικνύοντας τη δύναμη της θέλησής της.

Διαβάστε επίσης: Viral βίντεο με ολυμπιονίκη να παραδέχεται δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφό του

Ωστόσο, η μεγαλύτερη «νίκη» της ήρθε εκτός αγωνιστικών χώρων. Όταν πληροφορήθηκε την περίπτωση του μικρού Μίλος Μάλισα, ενός βρέφους που έπασχε από σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια και χρειαζόταν άμεσα χειρουργική επέμβαση στις ΗΠΑ, δεν δίστασε στιγμή.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τεράστια, με τη δημοπρασία να συγκεντρώνει σημαντικό ποσό. Καθοριστική ήταν η συμβολή της «Žabka», η οποία κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά, που άγγιξε τις 125.000 δολάρια.

Ωστόσο, η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως το μετάλλιο θα επιστραφεί στην Αντρέιτσικ, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο της πράξης της και επιτρέποντάς της να κρατήσει το σύμβολο της προσπάθειάς της.