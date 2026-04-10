Στις 10 Απριλίου 1970, ο Πολ Μακάρτνεϊ, ενώ προωθούσε την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ, ανακοίνωσε ότι κάνει ένα διάλειμμα από τους Beatles. Η δήλωση αυτή σήμανε ουσιαστικά το τέλος του θρυλικού ροκ συγκροτήματος, στο οποίο συμμετείχε για σχεδόν μια δεκαετία μαζί με τους Τζον Λένον, Ρίνγκο Σταρ και Τζορτζ Χάρισον, κυκλοφορώντας συνολικά δώδεκα δίσκους.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη για τους ίδιους τους Beatles. Τα τελευταία χρόνια, κάθε μέλος του συγκροτήματος είχε στραφεί σε ατομικά καλλιτεχνικά σχέδια, ενώ δεν υπήρχαν προγραμματισμένες κοινές ηχογραφήσεις.

Για το κοινό, ωστόσο, η ανακοίνωση προκάλεσε σοκ, καθώς σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής που είχε καθορίσει τη μουσική και την ποπ κουλτούρα της δεκαετίας του ’60.

Αφορμή για τις δηλώσεις του Μακάρτνεϊ εκείνη την ημέρα στάθηκε η επικείμενη κυκλοφορία του ντεμπούτου σόλο άλμπουμ του.

Δημοσιογράφος: “Αυτό το άλμπουμ είναι μια ανάπαυση μακριά από τους Beatles ή η αρχή μιας σόλο καριέρας;”

Πολ: «Ο χρόνος θα δείξει. Το να κάνεις σόλο άλμπουμ σημαίνει ότι πρόκειται για την «αρχή μιας σόλο καριέρας… και το να μην το κάνεις με τους Beatles σημαίνει ότι είναι απλώς μια ξεκούραση. Άρα είναι και τα δύο».

Δημοσιογράφος: «Είναι προσωρινή ή μόνιμη η ρήξη σας με τους Beatles, λόγω προσωπικών διαφορών;»

Πολ: «Προσωπικές διαφορές, επιχειρηματικές διαφορές, μουσικές διαφορές, αλλά κυρίως γιατί περνάω καλύτερα με την οικογένειά μου. Προσωρινή ή μόνιμη; Δεν ξέρω πραγματικά».

Δημοσιογράφος: «Προβλέπετε μια στιγμή που οι Λένον-Μακάρτνεϊ θα έχουν ξανά μια ενεργή συνεργασία στη σύνθεση τραγουδιών;»

Πολ: «Όχι».

Τα σχόλια του Πολ ΜακΚάρτνεϊ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον Τύπο, με τίτλους όπως «Ο ΜακΚάρτνεϊ χωρίζει τους Beatles» και «Οι Beatles τραγουδούν το κύκνειο άσμα τους».

Στο τεύχος του περιοδικού Rolling Stone της 14ης Μαΐου 1970, ο Τζον Λένον απάντησε δημόσια, επιτιθέμενος στον Πολ με σπάνια σκληρότητα: «Δεν έγινε το δικό του, επομένως προκαλεί χάος. Έβγαλα τέσσερα άλμπουμ πέρυσι και δεν είπα ούτε λέξη για παραίτηση».

Μέχρι το τέλος του ίδιου έτους, ο ΜακΚάρτνεϊ θα καταθέσει αγωγή με σκοπό να διαλύσει τη συνεργασία των Beatles. Η διαδικασία αυτή θα επισημοποιήσει οριστικά τη διάλυση του θρυλικού συγκροτήματος.

Το τελευταίο προφητικό τραγούδι

Στις 18 Αυγούστου του 1969, ήταν η τελευταία φορά που η τετράδα ηχογράφησε μαζί. Επρόκειτο για το προφητικό «The End», τον «τέλειο επιτάφιο στην επίσκεψή μας στον κόσμο των ονείρων των Μπιτλς», όπως χαρακτηριστικά είχε γράψει ο Τζον Μέντελσον στο «Rolling Stone».

Δυο μέρες μετά, στις 20 Αυγούστου, ήταν η τελευταία φορά που οι «Fab Four» βρέθηκαν μαζί σε ένα στούντιο, στο μιξάρισμα του «I want you (She’s so heavy)«. Στις 8 Σεπτεμβρίου, οι ΜακΚάρτνεϊ, Λένον και Χάρισον, συναντήθηκαν για να συζητήσουν την πιθανότητα ηχογράφησης ενός ακόμα άλμπουμ. Εκεί, οι Τζον και Τζορτζ πρότειναν την εκπροσώπηση συνθέσεων και από τα τέσσερα μέλη στον δίσκο, ενώ ο Λένον ζήτησε να καταργηθεί το κυρίαρχο μέχρι τότε μοτίβο του δίδυμου McCartney-Lennon.

Ο ΜακΚάρτνεϊ αρνήθηκε – προς μεγάλη απογοήτευση των άλλων δυο – λέγοντας ότι αυτή η πρόταση δεν είχε ισορροπία και πως «παραήταν δημοκρατική για το καλό της».

Πάντως λίγα χρόνια πριν και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 1967 σύμφωνα με τη Μηχανή του Χρόνου οι Beatles επισκέφθηκαν την Ελλάδα. Σκοπός τους, σύμφωνα με την αυτοβιογραφία του Πολ Μακάρτνεϊ, ήταν να αγοράσουν ένα νησί για τη δημιουργία μιας χίπικης κοινότητας όπου «κανένας δεν θα μπορούσε να σου πει να μην καπνίζεις». Στο πέρασμά τους από τη χώρα μας έκαναν και μια στάση στην Αράχωβα όπου φωτογραφήθηκαν με παραδοσιακούς οργανοπαίχτες.