Μια νέα σειρά έξι επεισοδίων που αντλεί έμπνευση από αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ για τις πρώτες μέρες των Beatles ετοιμάζεται να προβληθεί από το BBC. Το «Hamburg Days» βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο και αφηγείται τη μεταμόρφωση μιας παρέας εφήβων σε ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε το 1999 από τον Γερμανό μουσικό Κλάους Φόρμαν και τη φωτογράφο και καλλιτέχνιδα Άστριντ Κίρχερ, διαδραματίζεται στο St Pauli του Αμβούργου, στην περιοχή με τα κόκκινα φανάρια, στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Καταγράφει την περίοδο που οι δύο δημιουργοί πέρασαν μαζί με το συγκρότημα, πριν αυτό γίνει παγκόσμιο φαινόμενο.

Η παραγωγή και οι συντελεστές

Ο Φόρμαν θα συμμετάσχει ως σύμβουλος στη νέα σειρά, την οποία το BBC περιγράφει ως «συναρπαστική». Το δίκτυο απέκτησε τα δικαιώματα από την ανεξάρτητη βρετανική εταιρεία Turbine Studios. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ματ Γουάιτκρος, γνωστός για τα ντοκιμαντέρ του σχετικά με τους Oasis και τους Coldplay.

Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Γερμανός σκηνοθέτης Κρίστιαν Σβόχοβ, που έχει εργαστεί στη δημοφιλή σειρά του Netflix «The Crown». Τη μουσική επιμέλεια αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Bafta συνθέτης Ντέιβιντ Χολμς, γνωστός από τις σειρές «Killing Eve» και «Ocean».

Η σχέση των δημιουργών με τους Beatles

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, ο Φόρμαν έχει τιμηθεί με βραβείο Grammy για τον σχεδιασμό του εξωφύλλου του άλμπουμ των Beatles «Revolver». Ο Γερμανός μουσικός διατήρησε στενούς δεσμούς με τα μέλη του συγκροτήματος και συνεργάστηκε μαζί τους σε πολλά σόλο έργα μετά τη διάλυσή τους το 1970.

Έχει παίξει μπάσο για τον Σερ Ρίνγκο Σταρ, τον Τζορτζ Χάρισον και τον Τζον Λένον. Η Άστριντ Κίρχερ, που πέθανε το 2020, έμεινε στην ιστορία για τις πρώτες φωτογραφίες των Beatles, οι οποίες αποτύπωσαν την εφηβική τους ενέργεια και το ξεκίνημα της καριέρας τους.

Η ιστορία πίσω από το «Hamburg Days»

«Το “Hamburg Days” είναι η συναρπαστική ιστορία για το πώς, σε διάστημα δύο ετών, ένα νέο συγκρότημα από το Λίβερπουλ τελειοποίησε τις μουσικές του δεξιότητες στο Αμβούργο και επέστρεψε στην πατρίδα του για να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη παγκόσμια επιτυχία», δήλωσε η Σου Ντικς του BBC. «Είναι μια απίστευτη ιστορία, συνοδευόμενη (φυσικά) από ένα καταπληκτικό soundtrack!» πρόσθεσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η περίοδος των Beatles στο Αμβούργο δραματοποιείται. Η ταινία του 1994 «Backbeat» είχε εξετάσει τα νεανικά χρόνια του συγκροτήματος στη Δυτική Γερμανία, με έμφαση στον αρχικό μπασίστα Στιούαρτ Σατκλιφ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 21 ετών από εγκεφαλική αιμορραγία στο Αμβούργο.