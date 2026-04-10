Με κατάνυξη και πλήθος πιστών τελέστηκαν σήμερα οι ιερές ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, όπου χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, ενώ λίγο μετά το μεσημέρι, με τις καμπάνες να ηχούν πένθιμα, έγινε η αποκαθήλωση και η τοποθέτηση του Ιησού στον Επιτάφιο.

Το βράδυ, γύρω στις επτά, θα τελεστεί ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης και θα ακολουθήσει η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου, με την καθιερωμένη περιφορά στους δρόμους της πόλης.

Κατανυκτική ατμόσφαιρα στα Ιεροσόλυμα

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στα Ιεροσόλυμα η καθιερωμένη πομπή που αναπαριστά την πορεία του Ιησού Χριστού προς τη Σταύρωση, στην Οδό του Μαρτυρίου, καταλήγοντας στον Γολγοθά.

Μετά από σαράντα ημέρες που ο ναός της Αναστάσεως παρέμενε κλειστός, η πύλη του άνοιξε ξανά, σηματοδοτώντας μια στιγμή ιδιαίτερου συμβολισμού για τους πιστούς.

Περιορισμοί εισόδου λόγω πολέμου

Σύμφωνα με τις αρχές, στον ιερό ναό της Αναστάσεως, ο οποίος είχε παραμείνει κλειστός λόγω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αύριο θα επιτραπεί η είσοδος μόνο σε όσους διαθέτουν το ειδικό βραχιολάκι πρόσβασης.

Τελετή Αποκαθήλωσης και στην Κωνσταντινούπολη

Με την ίδια κατάνυξη πραγματοποιήθηκε και στην Κωνσταντινούπολη η Τελετή Αποκαθήλωσης του Ιησού, παρουσία πιστών που προσήλθαν να τιμήσουν τη Μεγάλη Παρασκευή.