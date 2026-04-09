Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Πομπηία φέρνει στο φως ενδείξεις για την ύπαρξη ενός «πολυβόλου» ηλικίας 2.000 ετών, προκαλώντας αναθεώρηση όσων γνωρίζαμε για τη ρωμαϊκή πολεμική τεχνολογία.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, επιστήμονες εντόπισαν ίχνη που παραπέμπουν στη χρήση ενός μηχανικού όπλου ικανό να εκτοξεύει διαδοχικά βέλη. Τα ευρήματα βρέθηκαν στα οχυρωματικά τείχη της αρχαίας πόλης, η οποία καταστράφηκε από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

Τα ίχνη του «πολυβόλου»

Η μελέτη, υπό την καθοδήγηση της Adriana Rossi από το Πανεπιστήμιο της Καμπανίας, εστιάζει σε ασυνήθιστα μοτίβα φθοράς στα τείχη της Πομπηίας. Οι ερευνητές εντόπισαν ομάδες μικρών τετραγωνικών κοιλοτήτων, τοποθετημένων σε κανονικά διαστήματα και καμπύλες γραμμές – ένα μοτίβο που δεν αντιστοιχεί σε κανένα γνωστό ρωμαϊκό όπλο.

Η πιο πιθανή εξήγηση, σύμφωνα με την ομάδα, είναι ότι τα σημάδια προκλήθηκαν από το λεγόμενο polybolos, ένα εξελιγμένο ελληνικό όπλο που λειτουργούσε μηχανικά. Το όπλο αποδίδεται στον Διονύσιο τον Αλεξανδρέα και περιγράφεται από τον Φίλωνα τον Βυζάντιο τον 3ο αιώνα π.Χ.

Μηχανισμός και ιστορικό πλαίσιο

Το polybolos βασιζόταν σε ένα σύστημα αλυσίδας και γραναζιών που φόρτωνε αυτόματα τα βλήματα, επιτρέποντας συνεχή εκτόξευση. Η λειτουργία του το καθιστά το πλησιέστερο ανάλογο ενός σύγχρονου πολυβόλου στην αρχαιότητα.

Τα ίχνη στα τείχη φαίνεται να συνδέονται με την πολιορκία της Πομπηίας το 89 π.Χ. από τις δυνάμεις του Ρωμαίου στρατηγού Λεύκιου Κορνήλιου Σύλλα. Η μεταγενέστερη έκρηξη του Βεζούβιου διατήρησε τα σημάδια σχεδόν ανέπαφα επί δύο χιλιετίες.

Ψηφιακή ανάλυση και νέα δεδομένα

Για την επιβεβαίωση της θεωρίας, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τεχνικές τρισδιάστατης σάρωσης με λέιζερ και φωτογραμμετρία, δημιουργώντας ακριβή ψηφιακά μοντέλα των φθορών. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Heritage.

Παρότι δεν έχει εντοπιστεί φυσικό δείγμα του όπλου, η ανακάλυψη αυτή θεωρείται το πρώτο απτό στοιχείο που τεκμηριώνει την ύπαρξή του. Οι ερευνητές επιδιώκουν τώρα να ανακατασκευάσουν ψηφιακά το polybolos, προσφέροντας νέα γνώση για την τεχνολογική καινοτομία της αρχαιότητας.