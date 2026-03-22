Ανασκαφές στην Πομπηία αποκάλυψαν ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό εύρημα, καθώς ερευνητές εντόπισαν μια μνημειώδη σκάλα που οδηγεί σε μια «χαμένη Πομπηία», όπου φαίνεται να διέμεναν μέλη της ρωμαϊκής αριστοκρατίας.

Μέχρι πρόσφατα πιστευόταν ότι η σκάλα στη Βίλα του Θιάσου στην Πομπηία δεν οδηγούσε πουθενά. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν πως αποτελούσε την είσοδο σε μια αστική μητρόπολη, πρόδρομο των σημερινών πολυτελών κατοικιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Express UK, οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι ο χώρος ανήκε σε μια εύπορη οικογένεια. Οι κατεστραμμένοι πλέον πύργοι της περιοχής φαίνεται πως φιλοξενούσαν μέλη της ανώτερης κοινωνικής τάξης της εποχής.

Η «χαμένη Πομπηία» και τα νέα ευρήματα

«Η χαμένη Πομπηία αποτελείται από τους ανώτερους ορόφους των κτιρίων, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την κατανόηση της ζωής στην αρχαία πόλη», ανέφερε ο διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, Γκαμπριέλε Ζούχτριγκαλ.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε ψηφιακή αρχαιολογία για να δημιουργήσει μοντέλα των βιλών των πλουσίων, αποκαλύπτοντας ότι οι μεγαλύτερες κατοικίες διέθεταν πύργους – σύμβολα ισχύος και πλούτου.

Ο Ζούχτριγκαλ εξήγησε ότι «η αρχαιολογική έρευνα στην Πομπηία είναι εξαιρετικά σύνθετη». Όπως είπε, εκτός από τις ανασκαφές που αποκαλύπτουν ανέπαφα τεκμήρια της καθημερινότητας, διεξάγονται και μη επεμβατικές έρευνες που βασίζονται σε υποθέσεις ανακατασκευής των μη διασωθέντων τμημάτων.

Ψηφιακή ανασύνθεση της αρχαίας πόλης

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Χούμπολντ του Βερολίνου προχώρησαν σε ψηφιακή ανακατασκευή της χαμένης πόλης, συμπεριλαμβανομένου του πύργου της Οικίας του Θιάσου. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο ηλεκτρονικό περιοδικό Scavi di Pompei.

Με τη βοήθεια προηγμένης τεχνολογίας, αποκαλύφθηκαν μέρη της πόλης που δεν είχαν εντοπιστεί μέχρι σήμερα, πριν από την καταστροφική έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ηφαιστειακή τέφρα διατήρησε τους χαμηλότερους ορόφους των κτιρίων, ενώ οι ανώτεροι καταστράφηκαν ολοσχερώς. Με βάση ενδείξεις, όπως αποκομμένες σκάλες και σπασμένα δοκάρια, οι ερευνητές δημιούργησαν ψηφιακά μια νέα εικόνα της αρχαίας Πομπηίας.

Το μυστικό της Βίλας του Θιάσου

Η ομάδα θεωρεί ότι μία από τις σκάλες οδηγούσε σε πύργο ύψους έως και 12 μέτρων, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες πανοραμική θέα στην πόλη και στον Κόλπο της Νάπολης. Το εύρημα ενισχύει την άποψη ότι η Βίλα του Θιάσου ήταν πολυώροφη και ιδιαίτερα επιβλητική.

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, «το εσωτερικό του κάτω ορόφου ήταν απλό, σε αντίθεση με τη μνημειώδη εξωτερική σκάλα που οδηγούσε στον επάνω όροφο, υποδηλώνοντας έναν χώρο διαβίωσης πιο εκλεπτυσμένο και αντιπροσωπευτικό».

«Με τη συνδυαστική χρήση των δεδομένων σε τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο μπορούμε να αναπτύξουμε υποθετικές ανακατασκευές που μας βοηθούν να κατανοήσουμε την εμπειρία, τους χώρους και την κοινωνία της εποχής», καταλήγουν οι ερευνητές.

