Μια 48χρονη πάστορας από τη Βρετανία κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά τον πνιγμό ενός 61χρονου άνδρα κατά τη διάρκεια τελετής βάπτισης σε παιδική πισίνα στην αυλή του σπιτιού του στο Μπέρμιγχαμ.

Όπως αναφέρει η Mirror, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Cherlyn Bartley αντιμετωπίζει μία κατηγορία για ανθρωποκτονία λόγω βαριάς αμέλειας. Το θύμα, Roberth Smith, πέθανε στις 8 Οκτωβρίου 2023 στο Μπέρμιγχαμ, ενώ τελούνταν η βάπτισή του.

Η τελετή της εκκλησίας Life Changing Ministries πραγματοποιήθηκε στην οικία του Smith, στην οδό Slade στο Erdington, προάστιο του Μπέρμιγχαμ, και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Facebook.

Η Bartley αναμένεται να παρουσιαστεί στις 14 Μαΐου ενώπιον του Δικαστηρίου του Μπέρμιγχαμ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Guardian, ο Smith ήταν κουρέας, παππούς επτά εγγονιών και καταγόταν από την Τζαμάικα, όπου είχε ζήσει πριν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από 25 χρόνια.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν και ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ασθενοφόρα, ένας αξιωματικός παραϊατρικών και μια ομάδα κρίσιμης φροντίδας από την αεροδιακομιδή Midlands Air Ambulance.

«Οι εισαγγελείς μας εργάστηκαν για να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί στο δικαστήριο και ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να προχωρήσει η ποινική διαδικασία. Συνεργαστήκαμε στενά με την αστυνομία των West Midlands κατά τη διάρκεια της έρευνας», δήλωσε ο Malcom McHaffee, επικεφαλής του τμήματος ειδικών εγκλημάτων της Crown Prosecution Service (CPS).

Ο ίδιος τόνισε ότι «οι ποινικές διαδικασίες εναντίον της κατηγορούμενης είναι ενεργές και έχει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη», προσθέτοντας πως είναι «ζωτικής σημασίας να μην υπάρξει αναφορά ή κοινοποίηση πληροφοριών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της υπόθεσης».

Η Bartley θα εμφανιστεί εκ νέου στο Δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ την Πέμπτη 14 Μαΐου, όπως επιβεβαίωσε η CPS.