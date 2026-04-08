Μια τραγωδία στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν μια 59χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 17:00. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η γυναίκα έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ειρήνης, στην περιοχή του Βαρδαρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση. Μέσα σε δύο λεπτά από την κλήση στο 166, έφτασαν στο σημείο δύο μηχανές άμεσης επέμβασης, ενώ στη συνέχεια κατέφθασαν ασθενοφόρο και κινητή ιατρική μονάδα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρού και των νοσηλευτών του ΕΚΑΒ, η 59χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.