Βρετανίδα πάστορας κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, μετά τον πνιγμό ενός παππού επτά εγγονιών κατά τη διάρκεια βάπτισης στο σπίτι του, τελετή που η ίδια φέρεται να μετέδιδε ζωντανά στο διαδίκτυο.

Η 48χρονη Cheryl Bartley, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, τελούσε το τελετουργικό τον Οκτώβριο του 2023 για τον 61χρονο Robert Smith, το οποίο μεταδιδόταν μέσω της σελίδας του Life Changing Ministries στο Facebook.

Κατά τη διάρκεια της βάπτισης, η οποία γινόταν σε μια παιδική φουσκωτή πισίνα μέσα σε σπίτι στο Μπέρμιγχαμ, η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε ξαφνικά. Ο Smith, ο οποίος έπασχε από Πάρκινσον και είχε δηλώσει ότι ήθελε να γίνει «born-again believer», βρέθηκε νεκρός λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Δυτικής Μίντλαντς, τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, όμως ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε πνιγμό.

Μετά το περιστατικό, η πάστορας φέρεται να ανάρτησε βίντεο στο οποίο ανέφερε ότι είδε τον Smith στον παράδεισο, «να χορεύει με τον Ιησού», όπως μεταδίδει η Telegraph.

Η Bartley αντιμετωπίζει πλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας λόγω βαριάς αμέλειας, αδίκημα που στη Βρετανία επισύρει ποινή φυλάκισης από 1 έως 18 έτη. Η δίκη της έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 14 Μαΐου στο δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ.

Ο Robert Smith καταγόταν από την Τζαμάικα και ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία 25 χρόνια. Σύμφωνα με τον Guardian, εργαζόταν ως κουρέας στο Μπρίξτον του Λονδίνου.