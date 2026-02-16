Δανός πάστορας δικάζεται για κατοχή 80.000 φωτογραφιών και 2.300 βίντεο παιδικής πορνογραφίας, ορισμένα από τα οποία είχε αποθηκεύσει στον επαγγελματικό του υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, όπως μετέδωσαν δανέζικα μέσα ενημέρωσης, ο κατηγορούμενος παρομοίασε τη συλλογή του με το «να συλλέγει γραμματόσημα, όμως με έναν τρόπο απολύτως ανάρμοστο».

Ο 60χρονος Τομ Τίγκεσεν Φρεντέρικσεν ομολόγησε την κατοχή του παράνομου υλικού ενώπιον του δικαστηρίου στο Νέστβεντ, σύμφωνα με το δανέζικο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau. «Λυπάμαι βαθιά για όσα έκανα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από το υλικό που κατασχέθηκε, περίπου 700 εικόνες κατατάχθηκαν στη σοβαρότερη κατηγορία, καθώς απεικόνιζαν σκηνές βίας ή εξαναγκασμού. Η αστυνομία εντόπισε τα αρχεία κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του τον Μάιο του 2024, ύστερα από πληροφορία που προήλθε από υπηρεσία διαμοιρασμού αρχείων.

Ο Τίγκεσεν Φρεντέρικσεν ανέφερε ότι δεν πλήρωσε ποτέ για το περιεχόμενο και υποστήριξε πως δεν ένιωσε σεξουαλική έλξη προς παιδιά. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι είχε αναπτύξει εθισμό στην πορνογραφία, ο οποίος ξεκίνησε όταν «κλίκαρε σε έναν σύνδεσμο που περιείχε απαγορευμένες φωτογραφίες».

«Με είχε συναρπάσει διότι ήταν απαγορευμένη», πρόσθεσε, ενώ όταν ρωτήθηκε γιατί συγκέντρωσε τόσο μεγάλο όγκο αρχείων, απάντησε πως ήταν «σαν να συλλέγει γραμματόσημα, όμως με έναν τρόπο απόλυτα ανάρμοστο».

Ο άνδρας, που είχε διατελέσει επικεφαλής ομάδων υποστήριξης για παιδιά, τέθηκε αρχικά σε διαθεσιμότητα από τα καθήκοντα του πάστορα της ενορίας του και στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του. Σύμφωνα με την εισαγγελία, αναμένεται να του επιβληθεί ποινή τουλάχιστον έξι μηνών φυλάκισης, όπως μεταδίδει το Ritzau.