Λίγο αφότου ανακοίνωσε στο X την έλευση ιρανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν σήμερα το βράδυ για συνομιλίες με τις ΗΠΑ ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ διέγραψε το μήνυμά του, το οποίο είχε σταλεί πρόωρα, σύμφωνα με τις εξηγήσεις που έδωσε ένας υπάλληλος της πρεσβείας στο AFP.

«Παρά τον σκεπτικισμό της ιρανικής κοινής γνώμης λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός από το ισραηλινό καθεστώς που αποσκοπούν να σαμποτάρουν τη διπλωματική πρωτοβουλία, η ιρανική αντιπροσωπεία φτάνει απόψε στο Ισλαμαμπάντ, κατόπιν προσκλήσεως του αξιότιμου πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, για σοβαρές συνομιλίες βασισμένες στα 10 σημεία που πρότεινε το Ιράν», ανέφερε ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν Ρεζά Αμιρί Μογαντάμ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X σήμερα το πρωί.

Το μήνυμα αυτό διεγράφη λόγω «προβλημάτων», εξήγησε στο AFP υπάλληλος της πρεσβείας του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς να διευκρινίσει αν η ιρανική αντιπροσωπεία εξακολουθεί να αναμένεται σήμερα στο Ισλαμαμπάντ.

Όταν κλήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες, ο υπάλληλος απάντησε ότι η διαγραφή του μηνύματος συνδεόταν με πρόβλημα «συγχρονισμού»: «δεν ήταν να το δημοσιεύσουμε».

Η διαγραφή του μηνύματος αναζωπυρώνει τις αβεβαιότητες όσον αφορά την ώρα άφιξης της αντιπροσωπείας, μολονότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν και οι δύο επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στις ειρηνευτικές συνομιλίες, που διοργανώθηκαν από το Πακιστάν στο Ισλαμαμπάντ.

Οι αρχές της πακιστανικής πρωτεύουσας κήρυξαν αργίες τις προσεχείς ημέρες στο Ισλαμαμπάντ. Μολονότι δεν δόθηκε κάποιος συγκεκριμένος λόγος γι’αυτό, η εντολή αυτή δίδεται συχνά για λόγους ασφαλείας πριν από σημαντικά διπλωματικά γεγονότα.

«Οι βασικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν», διευκρίνισε το γραφείο του υπαρχηγού της αστυνομίας σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X, στην οποία συνιστάται στους κατοίκους να «προγραμματίσουν ανάλογα τις δραστηριότητές τους».

Τέλος, τα γραφεία που παρέχουν βασικές υπηρεσίες θα παραμείνουν ανοιχτά, κυρίως η αστυνομία, τα νοσοκομεία όπως και οι υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.