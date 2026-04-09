Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν εξαιτίας των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής ιρανικής ιατρικής εταιρείας, μία ημέρα μετά την έναρξη της δίμηνης κατάπαυσης του πυρός.

Περίπου το 40% των θυμάτων παραμένουν αγνώριστα, ανέφερε ο Αμπάς Μαστζεντί Αρανί, επικεφαλής της Ιρανικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Shargh. Όπως σημείωσε, απαιτείται εκτεταμένη ιατροδικαστική εργασία για την ταυτοποίηση των σορών και την παράδοσή τους στις οικογένειες.

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς ακτιβιστές είχαν ήδη κάνει λόγο για περισσότερους από 3.000 θανάτους τις προηγούμενες εβδομάδες.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τουλάχιστον 7.650 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, ανάμεσά τους 1.030 άμαχοι. Οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Εκεχειρία υπό αμφισβήτηση

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν εκστρατεία βομβαρδισμών μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που προκάλεσε την απάντηση της Τεχεράνης με επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός το βράδυ της Τρίτης (πρώτες πρωινές ώρες Τετάρτης ώρα Ελλάδας). Ωστόσο, οι φόβοι για κατάρρευση της εκεχειρίας εντείνονται, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο την Τετάρτη, με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 200 ανθρώπων.

Τέλος, ο Λευκός Οίκος υπογράμμισε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, ενώ το Ιράν υποστήριξε πως είναι μέρος της.