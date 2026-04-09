Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε ότι εκπροσωπεί ένα υπερήφανο έθνος που επιδιώκει να διατηρήσει τη διεθνή τάξη, αντιδρώντας στα πρόσφατα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το αρκτικό νησί.

Ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για το ΝΑΤΟ, καθώς οι σχέσεις των συμμάχων βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο λόγω του πολέμου στο Ιράν. Δήλωσε ότι η στρατιωτική συμμαχία δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ανέφερε ότι θυμάται τη Γροιλανδία ως ένα «ΜΕΓΑΛΟ, ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΟΥ».

«Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να διατηρήσουμε την παγκόσμια κοινότητα που έχουμε οικοδομήσει μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου έχουμε μια αμυντική συμμαχία που σεβόμαστε και ένα διεθνές δίκαιο που είναι σεβαστό από όλα τα μέρη», δήλωσε ο Νίλσεν στο πρακτορείο Reuters.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας πρόσθεσε ότι «αυτά τα πράγματα αμφισβητούνται τώρα» και τόνισε πως όλοι οι σύμμαχοι πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι για να τα διατηρήσουν. «Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει», συμπλήρωσε.

Η ένταση γύρω από το ΝΑΤΟ και τη Γροιλανδία

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είχαν ήδη αναζητήσει τρόπους να ενισχύσουν την ενότητα της συμμαχίας νωρίτερα μέσα στο έτος, μετά την αναβίωση της προσπάθειας του Τραμπ να αποσπάσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, άλλη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Νίλσεν απέρριψε τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος για τη χώρα του, υπογραμμίζοντας την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια του λαού της.

«Δεν είμαστε ένα κομμάτι πάγου. Είμαστε ένας υπερήφανος λαός 57.000 ανθρώπων, που εργάζονται κάθε μέρα ως καλοί πολίτες του κόσμου, σεβόμενοι πλήρως τους συμμάχους μας», είπε ο Νίλσεν.