Η Δανία φέρεται να είχε προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ανατίναξης αεροδρομίων στη Γροιλανδία, προκειμένου να αποτρέψει πιθανή στρατιωτική εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης της χώρας, του BBC και μεγάλων διεθνών εφημερίδων.

Όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Δανίας, DR, Δανοί στρατιώτες που στάλθηκαν αεροπορικώς στη Γροιλανδία τον Ιανουάριο είχαν λάβει εντολή να είναι έτοιμοι να καταστρέψουν κρίσιμους διαδρόμους αεροδρομίων. Ο λόγος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν ο φόβος ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να επιχειρήσει εισβολή στο αρκτικό νησί.

Επικαλούμενος κυβερνητικές και στρατιωτικές πηγές της Δανίας, καθώς και Ευρωπαίους συμμάχους, ο DR ανέφερε ότι μεταφέρθηκαν και αποθέματα αίματος για την αντιμετώπιση πιθανών τραυματισμών σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η εφημερίδα Financial Times σημείωσε ότι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν το ρεπορτάζ. Το Υπουργείο Άμυνας της Δανίας δήλωσε στο BBC ότι «δεν θα κάνει κανένα σχόλιο», ενώ ανώτερος Δανός στρατιωτικός αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα, επισήμανε πως ελάχιστοι γνώριζαν την επιχείρηση για λόγους ασφαλείας.

Παρά το γεγονός ότι ΗΠΑ και Δανία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, το ζήτημα της Γροιλανδίας —η οποία αποτελεί ημιαυτόνομο τμήμα της Δανίας— έχει προκαλέσει έντονες διαφωνίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τους Ευρωπαίους συμμάχους της. Ο Τραμπ έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη την πρόθεσή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία κατά τη δεύτερη προεδρική του θητεία, αίτημα που έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από την Κοπεγχάγη και την τοπική ηγεσία του νησιού.

(Με πληροφορίες από BBC και New York Times)