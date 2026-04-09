Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Πάρκου στο Ρίο ντε Τζανέιρο, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στην οροφή του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί ο αγωνιστικός χώρος, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης, στις 04:17 τοπική ώρα. Περίπου 80 πυροσβέστες με τη συνδρομή 20 οχημάτων έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, όπως έκανε γνωστό η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται και το Ολυμπιακό Μουσείο, το οποίο φιλοξενεί εκθέματα και αντικείμενα από τη διοργάνωση των Αγώνων του Ρίο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώθηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του ποδηλατοδρομίου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των εκθεμάτων.

🇧🇷 Fire at Rio Olympic Velodrome damages roof Firefighters brought a blaze under control after it damaged part of the roof of the Olympic Velodrome in Rio de Janeiro. pic.twitter.com/6BQZudIDZz — AFP News Agency (@AFP) April 9, 2026

Ο δήμαρχος του Ρίο ντε Τζανέιρο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, ανέφερε ότι η πρώτη εκτίμηση δείχνει πως η πίστα παρέμεινε ανέπαφη. «Η αγωνιστική επιφάνεια παραμένει άθικτη και σε πολύ καλή κατάσταση. Θα απαιτηθεί καθαρισμός και ορισμένες εργασίες συντήρησης πριν ανακοινωθεί η επαναλειτουργία του ποδηλατοδρομίου», δήλωσε ο ίδιος.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι Αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε άλλα σημεία του Ολυμπιακού συγκροτήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οροφή του ποδηλατοδρομίου είχε τυλιχθεί ξανά στις φλόγες δύο φορές το 2017, με τα περιστατικά τότε να αποδίδονται σε φαναράκια που είχαν αφεθεί στον ουρανό.