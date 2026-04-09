Μια επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, προκάλεσε τον θάνατο ενός αμάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στο χωριό Σαούκ-Ντέρε, βόρεια της Ναβρασίσκ —σημαντικού ρωσικού λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα— «άνδρας που βρισκόταν στο μπαλκόνι κατοικίας» τη στιγμή της επίθεσης «σκοτώθηκε από συντρίμμια drone», ανέφερε μέσω Telegram ο Βενιαμίν Καντράτιεφ, περιφερειάρχης της Κρασναντάρ. Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους περιοχών όπου κηρύσσονται συναγερμοί για αεροπορικές επιθέσεις να «μένουν στο εσωτερικό» των κτιρίων και να «αποφεύγουν τα παράθυρα».

Στην ίδια περιοχή, «θραύσματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κατέπεσαν σε χωράφι στα όρια της Κριμσκ και στις εγκαταστάσεις επιχείρησης», ενώ ζημιές σημειώθηκαν και σε σπίτια «στους δρόμους του χωριού Μολνταβάνσκαγιε», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Επιθέσεις και αντίποινα

Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο ρωσικός στρατός πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στην ουκρανική επικράτεια, στοχεύοντας κυρίως κρίσιμες υποδομές.

Σε απάντηση, το Κίεβο εξαπολύει ολοένα συχνότερες επιθέσεις στη ρωσική ενδοχώρα, δηλώνοντας ότι πλήττει στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, με στόχο να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί την πολεμική της προσπάθεια.