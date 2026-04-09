Μια εντυπωσιακή επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών Χαλκίδας αποκάλυψε υπόθεση που συνδυάζει διακίνηση ναρκωτικών και αρχαιοκαπηλία, με την εμπλοκή μάλιστα γνωστού επιχειρηματία της Εύβοιας, προκαλώντας αίσθηση στην τοπική κοινωνία.

Η δράση των αστυνομικών, που σύμφωνα με το evima.gr θύμιζε σκηνές από αστυνομική ταινία, οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν ύστερα από πολυήμερη παρακολούθηση και αξιοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων. Κατά τη διάρκεια των συντονισμένων ερευνών σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, οι αστυνομικοί εντόπισαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ζυγαριές ακριβείας και εργαλεία συσκευασίας. Τα κατασχεθέντα αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία για τη δικογραφία που σχηματίζεται.

Αρχαιοκαπηλία και νέα διάσταση στην έρευνα

Η μεγαλύτερη έκπληξη για τις αρχές προέκυψε όταν, σε έναν από τους ελεγχόμενους χώρους, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας αρχαίος κίονας. Το εύρημα, που φαίνεται να εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων, προσδίδει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Πλέον, οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να συμμετείχαν και σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε παράλληλα με τη διακίνηση ναρκωτικών. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα κινητά τηλέφωνα και τις επαφές των εμπλεκομένων, προκειμένου να αποκαλυφθεί το πλήρες δίκτυο και τυχόν συνεργοί που παραμένουν ασύλληπτοι.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Ο επιχειρηματίας, που μέχρι σήμερα δεν είχε απασχολήσει τις αρχές, αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας με σοβαρές κατηγορίες. Η υπόθεση θεωρείται σημαντική επιτυχία για τη Δίωξη Ναρκωτικών, καθώς αναδεικνύει την εντατικοποίηση των ελέγχων και την αποφασιστικότητα των αρχών να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή.