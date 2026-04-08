Την ώρα που η εκεχειρία ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν παραμένει εύθραυστη, ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε μια ανάρτηση που προκάλεσε εντύπωση και αντιδράσεις. Σύμφωνα με την ανάρτηση, δημοσιεύτηκε φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Λίγο μετά την προειδοποίηση του Ιράν ότι θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, και ενώ η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ασταθής, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε φωτογραφία του Τραμπ να χαμογελά και να κάνει ειρωνική χειρονομία σιωπής.

Η φωτογραφία συνοδευόταν από το μήνυμα «NO PANICANS», ενώ η λεζάντα έγραφε: «When you hear a panican…». Η ανάρτηση σχολιάστηκε έντονα στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να τη θεωρούν ακατάλληλη για τη χρονική συγκυρία.

Ο όρος «panican» επινοήθηκε το 2025 από τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν αναφερόταν σε όσους πανικοβλήθηκαν από την αντίδραση των αγορών στους εμπορικούς δασμούς που είχε επιβάλει. Έκτοτε, η λέξη υιοθετήθηκε ευρέως από τους υποστηρικτές του.

Το περιοδικό Time είχε αναλύσει τον όρο, σημειώνοντας: «Ο όρος χρησιμοποιείται πλέον συχνά από τους υποστηρικτές του MAGA, από τότε που ο Τραμπ επινόησε δημοσίως τη φράση τον Απρίλιο (2025), αμέσως μετά την ανακοίνωση των “αμοιβαίων” δασμών του, κατά τη λεγόμενη “Ημέρα της Απελευθέρωσης” (“Liberation Day”). Οι εκτεταμένοι παγκόσμιοι δασμοί προκάλεσαν μαζικό πανικό και φόβους για ύφεση. Όμως ο Τραμπ, όπως είχε κάνει πολλές φορές έκτοτε, απέρριψε τις επικρίσεις, προτρέποντας τους Αμερικανούς να μην είναι “panican”».