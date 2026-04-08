Η Εθνική ομάδα της Ελλάδας πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη νίκη, αφού επικράτησε με 14-11 της Ολλανδίας για την 3η αγωνιστική και τελευταία αγωνιστική του Α’ Ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η Ελλάδα εξασφάλισε την πρόκριση για τα τελικά της διοργάνωσης στο Σίδνεϊ και αναμένει να μάθει ποια θα είναι η αντίπαλός της, τη δεύτερη ομάδα του Β’ Ομίλου, προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική κατάταξη του προκριματικού τουρνουά.
Θυμίζουμε ότι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα σχηματίσουν στη συνέχεια το γκρουπ για τις θέσεις 1-4 και οι υπόλοιπες το γκρουπ των θέσεων 5-8, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 9,11 και 12 Απριλίου.
Το ματς
Στο πρώτο οκτάλεπτο υπήρχε ισορροπία, με την Εθνική να κλείνει με προβάδισμα χάρη στα δύο συνεχόμενα τέρματα που πέτυχαν οι Αργυρόπουλος και Παπαναστασίου.
Τα οκτάλεπτα της αναμέτρησης:
3-4, 7-8, 9-10, 11-14.
