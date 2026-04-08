Οριστική θεωρείται η λύση της συνεργασίας ανάμεσα στον Γιώργο Πετράκη και τον Ηρακλή, με το μόνο που απομένει πλέον να είναι η επίσημη ανακοίνωση.

Ο «Γηραιός» πανηγυρίζει την επιστροφή του στη Stoiximan Super League έπειτα από εννέα χρόνια, έχοντας κατακτήσει την άνοδο από τον Α’ όμιλο της Super League 2 χωρίς ήττα, επαναλαμβάνοντας το περσινό κατόρθωμα της ΑΕΛ. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν.

Ωστόσο, η ομάδα δεν κατάφερε να συνδυάσει την άνοδο με την κατάκτηση του Super Cup, καθώς γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Καλαμάτα στο ΟΑΚΑ.

Στη Μίκρα έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν περιπτώσεις για τον αντικαταστάτη του Πετράκη, τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από το εξωτερικό, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία και την ικανότητα άμεσης προσαρμογής.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους, με τον 38χρονο προπονητή να πραγματοποιεί την τελευταία του προπόνηση τη Δευτέρα (13/4), κλείνοντας έτσι το κεφάλαιο του στον πάγκο των «κυανόλευκων».

Μέχρι να προκύψουν οι επόμενες εξελίξεις και να ανακοινωθεί ο νέος τεχνικός, τις προπονήσεις της ομάδας θα αναλάβει προσωρινά ο Άκης Στολτίδης.