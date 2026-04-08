O Τάιλερ Ντόρσεϊ «έλαμψε» στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ (102-88), καθώς σημείωσε 37 πόντους κόντρα στους Μαδριλένους και πέτυχε ρεκόρ καριέρας!

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο 30χρονος γκαρντ αποκάλυψε το πρόσωπο που του έδωσε κίνητρο για τη σπουδαία εμφάνισή του, δημοσιεύοντας μία τρυφερή ανάρτηση αφιερωμένη στον γιο του.

Συγκεκριμένα, ο Ντόρσεϊ δημοσίευσε ένα συγκινητικό story στο Ιnstagram με τη φωτογραφία του γιου του, Σάιλο και έγραψε: «Σε ευχαριστώ για το κίνητρο, θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Μου έλειπαν 3 πόντοι».

Τι κι αν του έλειπαν 3 πόντοι για να φτάσει τους 40 και να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, ο Ντόρσεϊ έζησε μία ονειρική βραδιά στο ΣΕΦ που θα θυμάται για πάντα και το πιο σπουδαίο απ΄όλα είναι ότι για εκείνον πηγή έμπνευσης αποτελεί ο γιος του, το πρόσωπο που θα ναι πάντα εκεί για εκείνον, ώστε να αντλεί δύναμη, να εξελίσσεται και να προοδεύει!

Το ρεκόρ καριέρας που κρατούσε από το 2021

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ «πλήγωσε» τη «βασίλισσα» στο ΣΕΦ και πέτυχε νέο ρεκόρ καριέρας, μετά τους 32 πόντους που είχε σημειώσει το 2021 κόντρα στη ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο ταλαντούχος γκαρντ σταμάτησε στους 37 πόντους κάνοντας ρεκόρ καριέρας, ξεπερνώντας τους 32 από την πρώτη του θητεία στον Πειραιά απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Επιπλέον πρόσθεσε 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 ριμπάουντ, σε 28 λεπτά.