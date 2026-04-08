Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη δημόσια υγεία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και διεθνείς εταίροι παρουσίασαν ένα νέο, φιλόδοξο πλαίσιο δράσεων στο πλαίσιο της Συνόδου «One Health» που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, με στόχο την καλύτερη προστασία ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος από μελλοντικές κρίσεις.

Η πρωτοβουλία βασίζεται στη φιλοσοφία του «One Health», δηλαδή την αναγνώριση ότι η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των οικοσυστημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η ανάγκη για δράση είναι επιτακτική, καθώς περίπου το 60% των γνωστών λοιμωδών νοσημάτων προέρχονται από ζώα, ενώ το 75% των νέων ασθενειών είναι ζωικές ασθένειες. Η πανδημία COVID-19, που προκάλεσε περίπου 15 εκατομμύρια θανάτους και τεράστιες οικονομικές απώλειες, αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των κινδύνων.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να προστατευτεί η ανθρώπινη υγεία χωρίς την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος, καλώντας σε ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και της επιστημονικής προσέγγισης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τόνισε ότι το «One Health» δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική υγείας, αλλά μια συνολική αντίληψη για το πώς λειτουργεί ο κόσμος ως ενιαίο σύστημα, επισημαίνοντας ότι η επιστήμη και η συνεργασία πρέπει να καθοδηγούν τις αποφάσεις.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, ανακοινώθηκαν τέσσερις βασικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου δικτύου οργανισμών «One Health», που θα συντονίζει δράσεις και θα υποστηρίζει τις χώρες στην εφαρμογή πολιτικών. Η δεύτερη εστιάζει στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, με επέκταση του διεθνούς πάνελ ειδικών που θα καθοδηγεί τις στρατηγικές αποφάσεις.

Η τρίτη πρωτοβουλία αφορά την εξάλειψη της λύσσας έως το 2030, μιας ασθένειας που εξακολουθεί να σκοτώνει περίπου 60.000 ανθρώπους κάθε χρόνο, κυρίως παιδιά. Η τέταρτη επικεντρώνεται στη δημιουργία ενιαίας στρατηγικής για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών, με στόχο την καλύτερη πρόληψη, επιτήρηση και αντίδραση.

Παράλληλα, ο ΠΟΥ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στον παγκόσμιο συντονισμό των δράσεων, ενισχύοντας τη συνεργασία με οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ.

Το μήνυμα της Συνόδου είναι σαφές: οι σύγχρονες υγειονομικές απειλές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά. Απαιτείται συντονισμένη διεθνής δράση, επένδυση στην επιστήμη και έγκαιρη πρόληψη, ώστε να αποφευχθούν κρίσεις αντίστοιχες ή και χειρότερες από την πανδημία.