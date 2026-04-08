Μετά από πολλά χρόνια οι λαγγόνες ξαναφώλιασαν στους θάμνους και τα πρώτα μικρά έχουν κάνει την εμφάνιση τους στη λίμνη της Καστοριάς. Την αισιοδοξία του ότι «μετά από περισσότερο από μία δεκαετία, το οικοσύστημα ξαναγίνεται υγιές» διατυπώνει ο υπεύθυνος περίθαλψης της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η αποικία αυτή είχε εγκαταλειφθεί από τα πουλιά την εποχή, που κάποιοι είχαν απελευθερώσει από φάρμες της περιοχής μεγάλους αριθμούς μινκ, τα οποία είχαν εγκατασταθεί στην λίμνη της Καστοριάς και έκαναν επιθέσεις στις φωλιές των πουλιών.

Ο υπεύθυνος περίθαλψης της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» αναφέρθηκε στις προσπάθειες αναπαραγωγής, που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια αλλά δυστυχώς μετά την απελευθέρωση των μινκ, η ορνιθοπανίδα είχε επιπτώσεις μείωσης. «Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία, το οικοσύστημα ξαναγίνεται υγιές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Λαγγόνα είναι υδρόβιο πτηνό της οικογενείας των Φαλακροκορακιδών, που απαντά και στον ελλαδικό χώρο. Είναι ο μικρότερος κορμοράνος στον κόσμο και η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που φιλοξενεί σημαντικότατους διαχειμάζοντες πληθυσμούς. Κατά τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες για τη διατήρηση του είδους, δεδομένου ότι η, ανά τον κόσμο, κατανομή του είναι εξαιρετικά περιορισμένη.