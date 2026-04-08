Πέθανε ο Νίκος Κυριαζίδης, ο γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του θρυλικού νυχτερινού κέντρου «Scorpios» στη Θεσσαλονίκη. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η επίσημη σελίδα του μαγαζιού στο Facebook, προκαλώντας συγκίνηση στον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο της πόλης.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το νυχτερινό κέντρο ανέφερε: «Ο Νίκος Κυριαζίδης έφυγε από τη ζωή και μαζί του φεύγει ένα κομμάτι από τη νυχτερινή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης». Ο επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή τη Μεγάλη Τρίτη, 8 Απριλίου 2026.

Το «Scorpios» υπήρξε για δεκαετίες σημείο αναφοράς στη διασκέδαση της Θεσσαλονίκης. Στην ίδια ανάρτηση, οι συνεργάτες του αποχαιρέτησαν τον άνθρωπο που, όπως σημείωσαν, «δεν ακολούθησε τη νύχτα – τη διαμόρφωσε». Με δημιουργικότητα, ένστικτο και τόλμη, ο Κυριαζίδης κατάφερε να μετατρέψει το κέντρο σε χώρο εμπειρίας και συνάντησης ανθρώπων και ιστοριών.

«Ο Νίκος ήξερε να ξεχωρίζει, να δίνει χώρο και να στηρίζει. Πάνω απ’ όλα, ήξερε να χτίζει με διάρκεια. Δεν τον ενδιέφερε το πρόσκαιρο, αλλά αυτό που μένει», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι συνεργάτες του, υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσουν το όνομα και τις αξίες του «Σκορπιού» με σεβασμό στην παρακαταθήκη του. «Καλό ταξίδι, Νίκο Κυριαζίδη», κατέληγε η ανάρτηση.

Το αντίο του Μιχάλη Ιατρόπουλου

Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τον Νίκο Κυριαζίδη και ο ηθοποιός Μιχάλης Ιατρόπουλος, καλός του φίλος. Σε ανάρτησή του ανέφερε: «Αντίο τεράστιε δάσκαλε Νίκο Κυριαζίδη. Μοναδική προσωπικότητα με εκτόπισμα ανδρός που δεν θα ξαναδούμε.

Δίκαιος, έντιμος και σκληρός ταυτόχρονα. Μέσα από τον “Scorpio” ανέδειξες τους περισσότερους σημερινούς μεγάλους τραγουδιστές πριν τους μάθει ο οποιοσδήποτε, γιατί απλά πίστευες ότι άξιζαν και δικαιώθηκες για όλους στην πορεία».

Ο γνωστός ηθοποιός έκλεισε το μήνυμά του με λόγια συγκίνησης: «Γεια σου καψούρα μου μεγάλη, σε ευχαριστώ για την μπέσα που μου δίδαξες. Αθάνατος».