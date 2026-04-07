Η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Πιλότων Αεροπορικών Γραμμών (IFALPA) τονίζει ότι οι κυβερνήτες αεροσκαφών πρέπει να έχουν τον «τελευταίο και αδιαπραγμάτευτο» λόγο για το αν θα πραγματοποιούν πτήσεις πάνω ή εντός εμπόλεμης ζώνης, χωρίς να υπόκεινται σε εμπορικές πιέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες.

Σε ανακοίνωσή της, η IFALPA επισημαίνει ότι η θέση αυτή διατυπώθηκε με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος συνεχίζεται για έξι εβδομάδες και έχει μεταβάλει ριζικά τον εναέριο χώρο στη Μέση Ανατολή. Οι αυξανόμενες επιθέσεις με πυραύλους και drones, καθώς και οι αναχαιτίσεις, έχουν εντείνει σημαντικά τους κινδύνους για πληρώματα και επιβάτες.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η νέα αυτή πραγματικότητα δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για τη διεθνή ασφάλεια πτήσεων, απαιτώντας αποφάσεις που θα βασίζονται αποκλειστικά στην ασφάλεια και όχι σε οικονομικά ή εμπορικά συμφέροντα.

Με έδρα το Μόντρεαλ, η IFALPA σημειώνει ακόμη ότι οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ψυχολογικές και συναισθηματικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στους κυβερνήτες η πτήση σε εμπόλεμενες ζώνες, επηρεάζοντας την κρίση και την ευημερία τους.

«Η απόφαση του κυβερνήτη σχετικά με την πραγματοποίηση ή την αλλαγή πορείας μιας πτήσης, περιλαμβανομένης της άρνησης να πετάξει πάνω από εμπόλεμη ζώνη, θα πρέπει να είναι οριστική και μη διαπραγματεύσιμη. Επιπλέον, αυτή η απόφαση δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από οικονομικά ή άλλα κίνητρα, από επιπτώσεις στην καριέρα τους ή άλλες κυρώσεις ή από εμπορικές πιέσεις», αναφέρει η Ομοσπονδία.

Παρά τις ακυρώσεις δρομολογίων από πολλές αεροπορικές εταιρείες προς περιοχές που πλήττονται από πολεμικές συγκρούσεις, η Emirates συνεχίζει να λειτουργεί με περίπου 69% της συνήθους δυναμικότητάς της, ενώ η Qatar Airways με 26%, σύμφωνα με στοιχεία της Flightradar24.

Αυτό μεταφράζεται σε εκατοντάδες πτήσεις καθημερινά μέσα σε έναν εναέριο χώρο που έχει μετατραπεί σε στόχο ιρανικών πυραύλων και drones, αυξάνοντας την πίεση στα πληρώματα και στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Ασφαλείς διάδρομοι και μέτρα προστασίας

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν θεσπίσει «ασφαλείς αεροπορικούς διαδρόμους» με συγκεκριμένες διαδρομές πτήσεων. Ωστόσο, τα αεροσκάφη εξακολουθούν συχνά να τίθενται σε αναμονή κατά τη διάρκεια επιθέσεων ή να αναγκάζονται να επιστρέψουν ή να παρακάμψουν τον προορισμό τους όταν ο εναέριος χώρος κλείνει προσωρινά.

Η Qatar Airways τόνισε ότι «η ασφάλεια των επιβατών μας και των πληρωμάτων μας παραμένει υψίστης σημασίας», διευκρινίζοντας πως όλες οι πτήσεις προς και από την Ντόχα πραγματοποιούνται μέσω αποκλειστικών διαδρόμων πτήσης, σε συνεργασία με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Κατάρ.

Η Emirates, η οποία επίσης έχει επισημάνει ότι θέτει την ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητα, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Στήριξη προς τους πιλότους

Η έκθεση της IFALPA καταλήγει ότι οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να παρέχουν στους πιλότους που επιχειρούν σε εμπόλεμενες ζώνες κατάλληλα μέτρα ανακούφισης, όπως χρόνο αποκατάστασης μετά την πτήση και εμπιστευτική ψυχολογική υποστήριξη. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η διαρκής ικανότητά τους να ανταποκρίνονται με ασφάλεια στα καθήκοντά τους και να προστατεύεται η ανθρώπινη διάσταση της αεροπορίας σε συνθήκες κρίσης.