Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο το βράδυ της Τρίτης (07/04) βυθίστηκε σε πένθος εξαιτίας του θανάτου του ευρέως φημισμένου προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος αποθανών αποτελεί, αν όχι την εμβληματικότερη, μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες του ρουμανικού ποδοσφαίρου.

Οι τίτλοι και οι διακρίσεις του, κυρίως σε διασυλλογικό επίπεδο, είναι πολυάριθμοι. Τα τρόπαια που κατέκτησε φτάνουν τα 35, ένας αριθμός διόλου αμελητέος, αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο δύο προπονητές τον ξεπερνούν.

Συγκεκριμένα, ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, με 49 και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, με 39, είναι οι μοναδικοί που έχουν περισσότερους τίτλους από τον πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο Βάλερι Λομπανόφσκι, με 29 τίτλους, που ανέδειξε το σοβιετικό ποδόσφαιρο.

Με αυτές τις περγαμηνές, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αφήνει μια μεγάλη παρακαταθήκη για τις νέες γενιές της χώρας του.