Ο κόσμος του ποδοσφαίρου θρηνεί τον χαμό ενός από τους μεγαλύτερους τεχνικούς της σύγχρονης εποχής. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου 2026, σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο και αξιομνημόνευτο αποτύπωμα τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτή, ενώ οι αναμνήσεις από την καριέρα του θα μείνουν ανεξίτηλες στις καρδιές των φιλάθλων. Ο ΠΑΟΚ, η ομάδα που προπονεί ο γιος του, Ραζβάν, εξέφρασε τα θερμά του συλληπητήρια με ανακοίνωση.

Το ίδιο έκαναν δύο ομάδες στην Τουρκία, τις οποίες είχε προπονήσει ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο λόγος για τις Γαλατασαράι και Μπεσίκτας, τις οποίες ο Ρουμάνος είχε προπονήσει από το 2000 μέχρι το 2002 και από την ίδια χρονιά μέχρι το 2004 αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λουτσέσκου έχει περάσει και από τον πάγκο της Εθνικής ομάδας της γειτονικής μας χώρας, την τριετία 2017-19.

Η ανακοίνωση της Γαλατασαράι

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφερε ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο στη χώρα μας κατακτώντας το Σούπερ Καπ UEFA και ο οποίος διετέλεσε επίσης προπονητής μας κατά τη διάρκεια της 15ης σεζόν μας στο πρωτάθλημα. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου, στους αγαπημένους του και στην ποδοσφαιρική κοινότητα.

Δεν θα σε ξεχάσουμε, Λουτσέσκου».

Η ανακοίνωση της Μπεσίκτας

«Με μεγάλη μας θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην προπονητή μας, Μιρτσέα Λουτσέσκου, του αρχιτέκτονα του πρωταθλήματός μας στην 100ή επέτειό μας.

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Λουτσέσκου, αναπαύσου εν ειρήνη. Αντίο Λους».

