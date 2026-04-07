Σχεδόν αμετάβλητες ήταν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επικείμενη εκπνοή του τελεσιγράφου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν κρατούν νευρικούς τους επενδυτές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,1% στις 597,24 μονάδες στις 10:15 ώρα Ελλάδας. Οι περισσότερες περιφερειακές αγορές κινούνταν στα ίδια ή ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, με τον γερμανικό DAX να υποχωρεί κατά 0,1% και τον βρετανικό FTSE 100 να ενισχύεται κατά 0,1%.

Οι αγορές άνοιξαν και πάλι σήμερα ύστερα από τις αργίες για το Πάσχα των καθολικών.

Ο τραπεζικός κλάδος ηγείτο της ανόδου, με κέρδη 0,7%.

Ο Τραμπ απειλεί να διατάξει να καταστραφούν βασικές υποδομές στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί τις επόμενες ώρες στην απαίτηση που διατύπωσε τελεσιγραφικά, αν δεν ανοίξει πλήρως το στενό του Χορμούζ, αρτηρία στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο. Δηλώνει έτοιμος να διατάξει να καταστραφούν οι ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και οι γέφυρες στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει στην άρση του στενού του Χορμούζ, ως την Τρίτη στις 20:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 03:00 την Τετάρτη ώρα Ελλάδας).