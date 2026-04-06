Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με μήνυμά του στην πλατφόρμα «Χ» αναφέρθηκε στην ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, καταδικάζοντας τη στόχευση πολιτικών και ενεργειακών υποδομών από το Ιράν, την οποία χαρακτήρισε «παράνομη και απαράδεκτη». Παράλληλα, κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις της κατά χωρών της περιοχής και να αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Στην ανάρτησή του, ο Αντόνιο Κόστα υπογραμμίζει ότι «έπειτα από πέντε εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή, είναι σαφές ότι μόνο μια διπλωματική λύση μπορεί να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης». Τονίζει επίσης πως κάθε στόχευση πολιτικών υποδομών, όπως ενεργειακών εγκαταστάσεων, παραμένει παράνομη και απαράδεκτη, επισημαίνοντας ότι η ίδια αρχή ισχύει και για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει ότι ο ιρανικός άμαχος πληθυσμός αποτελεί το κύριο θύμα του καθεστώτος, ενώ θα ήταν επίσης το πρώτο θύμα μιας περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Υπενθυμίζει δε ότι, όπως ανέφερε και στην πρόσφατη τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί από την Τεχεράνη να τερματίσει αμέσως τις επιθέσεις και να επιτρέψει την πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ.

Κλείνοντας, ο Αντόνιο Κόστα επισημαίνει πως η κλιμάκωση δεν θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και ειρήνη, αλλά μόνο οι διαπραγματεύσεις και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες των περιφερειακών εταίρων μπορούν να το επιτύχουν.