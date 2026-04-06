Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση της 30χρονης που είχε εντοπιστεί ξυπόλητη και δεμένη πισθάγκωνα στη Νεάπολη Λακωνίας, λίγες ημέρες πριν χάσει τη ζωή της.

Ο πατέρας της υποστηρίζει ότι προχώρησε σε αυτή την πράξη σε μια προσπάθεια να αποτρέψει επεισόδιο βίας σε βάρος της συζύγου του, η οποία πάσχει από επιληπτικό σύνδρομο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η κόρη του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ. Όπως ισχυρίζεται, η 30χρονη φέρεται να έκλεβε μπύρες από σούπερ μάρκετ για να καλύψει την ανάγκη της για αλκοόλ.

Ο πατέρας υποστηρίζει ότι η κατάσταση είχε γίνει επικίνδυνη για την οικογένεια, καθώς η κόρη του παρουσίαζε έντονες κρίσεις και επιθετική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ένα επεισόδιο έντασης χτύπησε τη μητέρα της, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να τη δέσει.

«Εγώ την έδεσα γιατί χτύπησε τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έχει επιληπτικό σύνδρομο. Ποιον θα προστατεύσω, τη γυναίκα μου, το παιδί μου ή τον εαυτό μου; Όταν ήταν σε έξαρση μπορούσε να πάρει ένα μαχαίρι και να με κόψει φέτες», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Star.

Σοκ είχε προκαλέσει το βίντεο ντοκουμέντο που είχε φτάσει στο «Φως στο Τούνελ» και στο οποίο αποτυπωνόταν η 30χρονη δεμένη πισθάγκωνα να περπατάει ξυπόλητη στον δρόμο.