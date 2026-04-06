Στους δρόμους επιστρέφουν οιαγρότες της Καρδίτσας, προγραμματίζοντας δυναμική κινητοποίηση τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στις 12:00, στον κόμβο του Ε65.

Οι αγρότες αντιδρούν στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής και ζητούν την άμεση καταβολή εκκρεμών ενισχύσεων, τη διασφάλιση τιμών που να καλύπτουν τα έξοδα της παραγωγής, καθώς και ουσιαστικές παρεμβάσεις σε καύσιμα, ενέργεια και αγροτικά εφόδια.

Παράλληλα, επαναφέρουν το αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο και τη διαγραφή χρεών προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στην υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό στη Θεσσαλία μετά τις πρόσφατες καταστροφές.

Με ανάρτηση στα social media αναφέρουν: «Ξανά στους δρόμους! Μεγάλη Τρίτη 12μμ – Ε65. Συνεχίζουμε – Όλοι εκεί».