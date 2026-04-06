Ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, παγιδεύοντας πετρέλαιο σε αποθήκες στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μειώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών εκτινάχθηκαν στα 195 δολάρια στα τέλη Μαρτίου, σχεδόν 100 δολάρια υψηλότερα από τον Φεβρουάριο, όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται, τα αποθέματα καυσίμων μειώνονται, ιδίως για χώρες που δεν παράγουν ή διαθέτουν περιορισμένες ποσότητες.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Fatih Birol, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η απώλεια πετρελαίου τον Απρίλιο θα είναι διπλάσια σε σχέση με τον Μάρτιο, γεγονός που θα εντείνει την έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ.

«Το βλέπουμε ήδη στην Ασία, αλλά σύντομα, τον Απρίλιο ή τον Μάιο, θα φτάσει και στην Ευρώπη», προειδοποίησε ο Birol.

Η αναλύτρια αγοράς ενέργειας της Sparta Commodities, June Goh, επεσήμανε σε ανάρτησή της ότι τα καύσιμα αεροσκαφών απαιτούν εξειδικευμένη αποθήκευση, γεγονός που περιορίζει τα διαθέσιμα αποθέματα σε σύγκριση με τη βενζίνη.

«Τα ταξίδια στην Ασία έχουν γίνει πολύ ακριβότερα, με πολλές αεροπορικές να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις καυσίμων ή να ακυρώνουν πτήσεις», ανέφερε. «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει επικείμενη έλλειψη καυσίμων. Προετοιμαστείτε».

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Argus Media, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πιο εκτεθειμένη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά την έλλειψη ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών.

Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες σε συναγερμό

Η Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, εξετάζει τη μείωση δρομολογίων. Ο διευθύνων σύμβουλος Michael O’Leary δήλωσε ότι η τροφοδοσία της εταιρείας με καύσιμα ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο εάν συνεχιστεί ο πόλεμος.

«Δεν αναμένουμε διακοπές έως τις αρχές Μαΐου, αλλά αν οι συγκρούσεις συνεχιστούν, υπάρχει κίνδυνος διαταραχών στην Ευρώπη τον Μάιο και τον Ιούνιο», σημείωσε.

Η Lufthansa προετοιμάζεται επίσης για το χειρότερο, με εκπρόσωπό της να δηλώνει στο Bloomberg ότι η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει ομάδες διαχείρισης κρίσεων και ενδέχεται να καθηλώσει έως 40 αεροσκάφη.

Η Scandinavian Airlines ανακοίνωσε τη μείωση περίπου 1.000 πτήσεων λόγω της εκτόξευσης του κόστους καυσίμων. «Η απότομη αύξηση των τιμών επηρεάζει ολόκληρο το ευρωπαϊκό αεροπορικό σύστημα», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες ακυρώσεις αφορούν βραχυπρόθεσμα δρομολόγια στη Σκανδιναβία.

Αμερικανικές και ασιατικές αεροπορικές μειώνουν πτήσεις

Ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines, Scott Kirby, ενημέρωσε το προσωπικό ότι η εταιρεία θα περικόψει πτήσεις τα επόμενα δύο τρίμηνα. «Βραχυπρόθεσμα, αυτό σημαίνει μείωση των προσωρινά μη κερδοφόρων δρομολογίων λόγω υψηλών τιμών πετρελαίου», ανέφερε.

Η εταιρεία θα ακυρώσει ορισμένες πτήσεις εκτός αιχμής, ενώ ο Kirby επισήμανε πως αν οι τιμές παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, το ετήσιο κόστος καυσίμων θα αυξηθεί κατά 11 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Air New Zealand ανακοίνωσε ότι θα μειώσει κατά 5% τα δρομολόγιά της από τον Μάιο, δηλαδή περίπου 1.100 πτήσεις. Ο CEO Nikhil Ravishankar δήλωσε πως η εταιρεία επικεντρώνεται στη συγχώνευση πτήσεων εκτός αιχμής και στην εξυπηρέτηση επιβατών μέσω εναλλακτικών επιλογών.

Στο Βιετνάμ, αρκετές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Vietnam Airlines, ανακοίνωσαν περικοπές πτήσεων λόγω ελλείψεων καυσίμων και αυξανόμενου κόστους. Η Vietnam Airlines ανέστειλε επτά εσωτερικά δρομολόγια από την 1η Απριλίου και εξετάζει μείωση της δραστηριότητάς της έως και 20% το επόμενο τρίμηνο, εάν οι τιμές των καυσίμων φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Άλλες τοπικές εταιρείες, όπως η Vietjet Air και η Bamboo Airways, προχώρησαν επίσης σε μειώσεις δρομολογίων.