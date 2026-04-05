Το πανεθνικό μπλακάουτ στο διαδίκτυο του Ιράν εξελίσσεται στη μεγαλύτερη κυβερνητική διακοπή σύνδεσης που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, φτάνοντας τις 37 συνεχόμενες ημέρες αποσύνδεσης. Τα στοιχεία προέρχονται από τον οργανισμό παρακολούθησης διαδικτύου NetBlocks.

«Το μπλακάουτ στο διαδίκτυο του Ιράν είναι πλέον το μακροβιότερο διακοπής εθνικής κλίμακας που έχει καταγραφεί σε οποιαδήποτε χώρα», ανέφερε η NetBlocks σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X στις 5 Απριλίου. Ο οργανισμός επισήμανε ότι, αν και άλλες χώρες έχουν βιώσει περιφερειακές ή διακοπτόμενες διακοπές, καμία δεν είχε επιβάλει τόσο παρατεταμένο πανεθνικό αποκλεισμό.

Μια χώρα αποκομμένη

Η διακοπή ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν η διαδικτυακή κίνηση στο Ιράν μειώθηκε σχεδόν κατά 98% αμέσως μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στη χώρα. Τα δεδομένα προέρχονται από τις Cloudflare Radar και Human Rights Watch.

Έκτοτε, λιγότερο από το 2% των περίπου 92 εκατομμυρίων πολιτών διατηρούν κάποια πρόσβαση στο παγκόσμιο διαδίκτυο, μέσω ενός συστήματος «λευκής λίστας» που επιτρέπει τη σύνδεση μόνο σε προκαθορισμένους χρήστες. Η πλειονότητα του πληθυσμού περιορίζεται στο αυστηρά ελεγχόμενο Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών, ενώ επιλεγμένα άτομα με ειδική άδεια έχουν ευρύτερη πρόσβαση.

Ο Amir Rashidi, από την οργάνωση ψηφιακών δικαιωμάτων Miaan, δήλωσε στο CNN ότι η μετάβαση από τη «μαύρη λίστα» ιστοσελίδων στη «λευκή λίστα» χρηστών σηματοδοτεί θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το καθεστώς ελέγχει την πληροφορία.

Το ανθρώπινο κόστος

Οι συνέπειες για τους πολίτες είναι δραματικές. Εκατομμύρια οικογένειες αδυνατούν να επικοινωνήσουν με συγγενείς, ενώ μικρές επιχειρήσεις που βασίζονταν σε πλατφόρμες όπως το WhatsApp και το Instagram έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με το NPR.

Το μπλακάουτ συνέπεσε με τις εορταστικές ημέρες του Nowruz, την Περσική Πρωτοχρονιά. Πρόκειται για πρωτοφανές γεγονός, όπως δήλωσε στους New York Times ο διευθυντής της NetBlocks, Alp Toker.

Ορισμένοι Ιρανοί έχουν περάσει τα σύνορα προς την Τουρκία για να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το NPR. Όσοι επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία δορυφορικού ίντερνετ Starlink της SpaceX αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους, καθώς η χρήση της απαγορευμένης τεχνολογίας επιφέρει ποινή φυλάκισης έως δύο ετών.

Όπως αναφέρει το BBC, οι αρχές πραγματοποιούν εφόδους για την κατάσχεση δορυφορικών πιάτων, ενώ το Iran International μετέδωσε ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις πολιτών που βρέθηκαν με συσκευές Starlink.

Διεθνής καταδίκη

Η Human Rights Watch χαρακτήρισε το μπλακάουτ παραβίαση του διεθνούς δικαίου, προειδοποιώντας ότι αυξάνει τους κινδύνους για τους αμάχους, καθώς αποκόπτει την πρόσβαση σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης εν μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Hadi Ghaemi, από το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν, δήλωσε στο NPR ότι η διακοπή αποτελεί «έγκλημα πολέμου», αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς προειδοποιήσεις για πιθανά πλήγματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araghchi, υπερασπίστηκε το μέτρο, δηλώνοντας στο CBS News ότι ήταν απαραίτητο «για χάρη του πολέμου» και πως εντάσσεται σε «επείγοντα μέτρα για λόγους ασφαλείας». Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία λήξης της διακοπής.