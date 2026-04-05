Η Μονακό συνέχισε το νικηφόρο της σερί, επικρατώντας με 108-95 της Ντιζόν για την 25η αγωνιστική της LNB, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα.

Παρά το ξεκάθαρο προβάδισμα των γηπεδούχων, το φινάλε της αναμέτρησης σημαδεύτηκε από ένταση, όταν οι Μπεγκαρίν και Λοσέρ ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση κάτω από το καλάθι, περίπου ένα λεπτό πριν τη λήξη.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύρραξη μικρής έκτασης μεταξύ των παικτών.

Από το περιστατικό, ο Λοσέρ αποχώρησε αιμόφυρτος από το παρκέ, έχοντας τραυματιστεί στο πρόσωπο, ενώ οι διαιτητές προχώρησαν στην επιβολή τεχνικών ποινών και αποβολών για την αποκατάσταση της τάξης.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα