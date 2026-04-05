Η Μονακό συνέχισε το νικηφόρο της σερί, επικρατώντας με 108-95 της Ντιζόν για την 25η αγωνιστική της LNB, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα.

Παρά το ξεκάθαρο προβάδισμα των γηπεδούχων, το φινάλε της αναμέτρησης σημαδεύτηκε από ένταση, όταν οι Μπεγκαρίν και Λοσέρ ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση κάτω από το καλάθι, περίπου ένα λεπτό πριν τη λήξη.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύρραξη μικρής έκτασης μεταξύ των παικτών.

😱 | Fin de match sous tension à Monaco… Quentin Losser perd totalement ses nerfs ! 😵‍💫 #BetclicElite Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/ucNNnOzenH — DAZN France (@DAZN_FR) April 5, 2026

Από το περιστατικό, ο Λοσέρ αποχώρησε αιμόφυρτος από το παρκέ, έχοντας τραυματιστεί στο πρόσωπο, ενώ οι διαιτητές προχώρησαν στην επιβολή τεχνικών ποινών και αποβολών για την αποκατάσταση της τάξης.