Η Μονακό βιώνει μια από τις πιο σύνθετες σεζόν της ιστορίας της, με σημαντικά οικονομικά προβλήματα να ταλανίζουν την ομάδα και να επηρεάζουν το ρόστερ, που βρέθηκε αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο αποχωρήσεων, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό ζούσε έντονο προβληματισμό.

Στο πλαίσιο αυτής της κρίσης, ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να αποχωρήσει από τον πάγκο των Μονεγάσκων. Ο General Manager της ομάδας, Αλεξέι Γέφιμοφ, παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στο «BasketNews», αναλύοντας τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού.

Ο Γέφιμοφ τόνισε την προσφορά του Σπανούλη στην ομάδα και το στάτους του στην Ευρώπη, επισημαίνοντας πως η απόφαση δεν οφείλεται σε έναν και μόνο παράγοντα. Αντιθέτως, ήταν αποτέλεσμα συνδυασμού πολλών περιστάσεων, που επηρέασαν τόσο τον ίδιο όσο και το σύνολο της ομάδας.

Η δήλωσή του

«Ο Βασίλης είναι ένας πραγματικός επαγγελματίας και η Μονακό θα είναι πάντα ευγνώμων για τον ρόλο που έπαιξε οδηγώντας τον σύλλογο στον πρώτο τελικό EuroLeague στην ιστορία για γαλλική ομάδα. Φτάσαμε πολύ κοντά στην κατάκτηση, και αυτή η στιγμή θα αποτελεί πάντα μέρος της ιστορίας του συλλόγου.

Όπως πολλοί σπουδαίοι ανταγωνιστές, ο Βασίλης είναι κάποιος που αξιολογεί συνεχώς το περιβάλλον γύρω του, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Πήρε μια προσωπική απόφαση που σεβόμαστε.

Αυτό που μπορώ να πω ξεκάθαρα είναι ότι η αποχώρησή του δεν οφείλεται σε ένα μόνο ζήτημα ή σε μια απλή εξήγηση.

Τέτοιου είδους αποφάσεις είναι πάντα αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, και ως σύλλογος, η προσοχή μας στρέφεται τώρα στη συνέχιση της δουλειάς και της φιλοδοξίας που μας έφεραν σε αυτό το επίπεδο. Φυσικά, βρισκόμαστε τώρα υπό σημαντική πίεση. Αλλά η πίεση είναι μέρος της διαδρομής όταν στοχεύεις ψηλά.