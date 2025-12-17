Ο Βασίλης Σπανούλης αποδεικνύει πως παραμένει σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς ο νυν προπονητής της Μονακό δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη στην προπόνηση της ομάδας του.

Ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Μπασκόνια για τη 16η αγωνιστική της EuroLeague, ο Σπανούλης πήρε την μπάλα και θύμισε στιγμές από το παρελθόν, ευστοχώντας σε διαδοχικά τρίποντα και δείχνοντας ότι το σουτ του παραμένει «φονικό».

Η Μονακό μάλιστα ανέβασε σχετικό βίντεο στο Χ, στο οποίο ο Έλληνας τεχνικός πετυχαίνει τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική ατάκα: «Ο κόουτς Σπανούλης το έχει ακόμα».