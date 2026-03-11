Θέμα ωρών φαίνεται πως είναι η ανακοίνωση της αποχώρησης του Βασίλη Σπανούλη από την τεχνική ηγεσία της Μονακό.

Μία εξέλιξη -κατά πολλούς- αναμενόμενη, καθώς η ομάδα βρίσκεται ουσιαστικά υπό διάλυση και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ εξαιτίας των συνεχιζόμενων οικονομικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον σύλλογο.

Ο Σπανούλης δεν άντεξε όλη αυτή την κατάσταση και παραιτήθηκε, μη μπορώντας φυσικά να διαχειριστεί αγωνιστικά τα όσα συμβαίνουν έξω από το παρκέ. Οι επτά ήττες στα τελευταία οκτώ ματς τα… λένε όλα!

Πλέον, μένει να φανεί με ποιον προπονητή στον πάγκο θα παίξει η Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό την Πέμπτη 12 Μαρτίου (20:00), στον αγώνα ο οποίος θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague. Με πιθανότερο να είναι ο ένας εκ των βοηθών του Σπανούλη, ο οποίος ήταν στον σύλλογο και πριν τον Έλληνα τεχνικό και πρόκειται για τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι.

Πότε ανέλαβε ο Σπανούλης

Ο Σπανούλης είχε αναλάβει τη Μονακό στις 26 Νοεμβρίου του 2024, μετά από την επιτυχημένη θητεία του στο Περιστέρι τις σεζόν 2022/23 και 2023/24.

Μόλις στην πρώτη του χρονιά στη Euroleague ο 43χρονος Έλληνας προπονητής κατάφερε να οδηγήσει τους Μονεγάσκους στον τελικό της διοργάνωσης, όπου ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε.